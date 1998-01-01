İşte Ünlü Piyanist Gülçin Onay'ın yaz programı

Dünyaca ünlü Devlet Sanatçımız Piyanist Gülçin Onay'dan sanatseverlere mektup var. Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve Gülçin Onay'ın yaz programının tüm detaylarını aktarıyoruz..

Kaynak: turizmhaberleri.com

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren ünlü Piyanist Gülçin Onay; sanatseverlere yaz programını şöyle açıklıyor:Değerli Dostlarım,Yaz aylarında ben Bodrum'da olacağım. Bodrum deyince pek çok kişinin ilk aklına gelen “tatil“ olur belki, ancak benim için 25 yıldır yaz aylarını geçirdiğim ve 14 yıldır sevgili Eren Levendoğlu ile birlikte Gümüşlük Festivali'ni düzenlediğim bu yaz cenneti, bir “çalışma“ yeri aynı zamanda. Yeni repertuarımı hep burada hazırladım, Bartok 2. Piyano konçertosunu da burada öğrenmiştim bir ayda.Bu yaz ise, Romanya'da vereceğim konserde seslendireceğim Enesco'nun Pavane adlı eseri, Bach'ın İtalyan Konçertosu ve Beethoven'ın “Pathetique“ Sonatı var yeni eserler listesinde.BİLKENT/ KAYITHaziran 28-29-30'de, Bilkent Müzik Fakültesi'nde oğlum Erkin Onay'ın tonmaysterliğini yaptığı bir Beethoven kayıt çalışmamız oldu; Waldstein “ ve Op.111 Sonatları ile Andante Favori adlı eseri yer alıyordu.DİBEKLİHANSonra hemen Bodrum'a dönüyorum.Ortakent'teki kavşaktan Yalıkavak yönüne dönüp, Yalıkavak yoluna girdikten 2 km sonra soldan Yakaköy'e bir yol ayrılır. Bu ayrımdan itibaren 1,5km sonra sağda, doğa ile bütünleşmiş bir taş yapı ile karşılaşırsınız. Otopark girişindeki taştan babalar üzerindeki iki büyük yoğurt dibeği bu yapıya adını verir: Dibeklihan.Kıymetli dost Cenap Tezer'in vizyonuyla bir kültür sanat cennetine dönüşen bu mekanda, sergiler, söyleşiler, film gösterileri ve konserler yer alıyor. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde bayramdan sonraki hafta Pazartesi günü, 5 Temmuz'da saat 21.30'da bir resital vereceğim.Köy Enstitüleri ile ilgili bir dizi özel etkinliğin parçası olarak, Köy Enstitüleri Marşı'nın Bestecisi, hocam Ahmed Adnan SAYGUN anısına vereceğim bu anlamlı konsere, yolu düşen tüm dostlarımı bekliyorum.AYVALIK/AİMA1998'den bu yana Prof.Filiz Ali'nin yönetiminde, Ayvalık'ta gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), bu alanda çok önemli bir en iyi şekilde dolduran bir yaz okulu. 8 Temmuz'da Ayvalık'ta AIMA dostlarımla buluşacağımız bir resitalim var.ALTINOLUKGüzellikler ülkemizde çoğalsın diye umutlarımız bir yeni festivalde yeniden yeşerdi.. Altınoluk'ta bu yıl 1.Altınoluk Sanat Günleri düzenleniyor. 3 Ağustos'taki resitalimde Altınoluk'taki müzikseverlerle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.VRANJE SIRBİSTANYaz festivalleri ülkemizde olduğu gibi, elbette yurt dışında da, müzik profesyonelleri ve öğrencileri için çok revaçta olan etkinlikler. Bunlardan biri de Sırbistan'ın köklü Vranje Piano Summer Festivali. Genç ve çok yetenekli yaylıçalgılar dörtlüsü Lepidus Quartet ile 13 Ağustos'ta Vranje'de Erkin'in piyanolu beşlisini seslendireceğim.GÜMÜŞLÜK FESTİVALİVranje'den döner dönmez, gözbebeğim bir yarışmanın son derece zevkli koşturması başlayacak. 2012'de Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet tarihimizin en önemli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun için bir Piyano Yarışması düzenlemiştik. Gümüşlük Uluslararası Klasik Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada, geçtiğimiz iki yılda birbirinden yetenekli 30'a yakın genç piyanist, Ahmed Adnan Saygun'un adını yaşatmak için tüm hünerlerini sergilemişti. Yarışmayı kazansalar da kazanmasalar da bu deneyim kariyerleri için önemli bir dönüm noktası oldu.Bu yıl da gençlerimiz yarışma için hazırlıklarını sürdürüyorlar. 15-19 Ağustos'ta Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması'nı izlemek isteyen tüm piyano müziği severleri Gümüşlük'e bekliyoruz.Aynı tarihlerde Gümüşlük Festival Akademisi Piyano Ustalık Sınıfları da başlıyor. Bir yaz kampı havasında geçen ve yurdumuzun en güzel ve bozulmamış sahil kasabalarından biri olan Gümüşlük'ün sahilinde arkeolojik ve doğal sit alanında kurulu tesisimizde gerçekleşen masterclasslarda öğrenciler tam bir verimlilik içinde eğitimlerini sürdürüyor. Festival süresince her gün aralıksız devam edecek olan 5 masterclass programına bu yıl 100 civarında öğrencinin katılımı bekliyoruz.24 – 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek keman masterclassına Gilles Apap eğitmen olarak katılırken, 25 Temmuz – 01 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek viyolonsel masterclassını viyolonsel sanatçımız Dilbağ Tokay verecek. 15 – 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan piyano masterclassını benimle birlikte, Rus piyanist Ilya Itin, İtalyan piyanist Romano Pallotini ve Kübalı piyanist Mauricio Vallina verecek. Bülent Evcil ve İtalyan sanatçı Raffaele Trevisani ile 26 - 31 Ağustos tarihlerinde flüt masterclassı, eş zamanlı yapılacak gitar masterclassı G. Afrikalı gitarist Derek Gripper, ülkemizden Erdem Sökmen ve Brezilyalı virtüöz Egberto Gismomti ile gerçekleştirilecek.2004'ten bu yana her yıl yazın en güzel akşamlarında klasik müzikseverlerle buluşan, bu yıl 14.kez dünya çapında müzisyenlerin katılımıyla çok renkli geçecek olan Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin kapanışını 4 Eylül'de Taş Ocağı'nda benim vereceğim resital ve yeni bir programla hep birlikte yapalım.Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Gülsin Onay