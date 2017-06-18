İstanbul'un Kültür ve Turizmine İDSO Desteği

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Brezilya, Peru, Arjantin ve Şili'nin en büyük konser salonlarında müzikseverlerle buluşan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası İDSO, turne boyunca dört ülkede altı konser verdi.
06 Temmuz 2017 Perşembe
- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Dr. Martin Ochs Konzert und Tourneemanagement in organizasyonu ile 18 Haziran 2017 tarihinde başlattığı 12 günlük Güney Amerika konser turnesinden döndü. Brezilya, Peru, Arjantin ve Şili nin en büyük konser salonlarında müzikseverlerle buluşan İDSO, turne boyunca dört ülkede altı konser verdi.
Şef Milan Turkovic yönetiminde solist Vadim Repin(keman) ve solist Rebekka Hartmann (keman) a eşlik eden İDSO,bu konserlerinde Türk eserleri olarak Nevit Kodallı nın “Telli Turna '' Orkestra Süiti ve Ferit Tüzün ün “Esintiler '' ine de yer verdi. Konser programında ayrıca; Jan Sibelius, AntoninDvorak ve MaxBruch eserleri yer aldı.
Güney Amerika Konser Turnesi Brezilya nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro şehirlerindeki üç konserle başladı. İDSO, Sao Paulo da 20 ve 21 Haziran da Sao Paulo Konser Salonunda Şef Milan Turkovic yönetiminde solist Vadim Repin e eşlik etti. Brezilya daki üçüncü konser 22 Haziran da Rio de Janeiro da Rio de Janeiro Belediye Tiyatrosu nda gerçekleşti İDSO, solist Rebekka Hartmann a başarıyla eşlik etti.
Güney Amerika Konser Turnesi, Peru nun başkenti Lima da Büyük Ulusal Tiyatro daki konser ile devam etti. İDSO, 26 Haziran da Arjantin in başkenti Buenos Aires te Teatro Colon da Arjantinli müzikseverlere harika saatler yaşatan İDSO Güney Amerika Konser Turnesinin son durağı Şili nin başkenti Santiago oldu 28 Haziran da Santiago Sanat Merkezi nde turnenin son konseri gerçekleşti.
İDSO Müdürü Sezai Kocabıyık; “Bu Proje, İDSO ekibi olarak bizim büyük başarımızdır. Olağanüstü sanatsal değere sahip, dünya çapında şef ve solistlerle gerçekleştirdiğimiz Güney Amerika Konser Turnemizde ülkemizin adını geniş kitlelere duyurduğumuz için çok mutluyuz '' dedi.
Kaynak: turizmhaberleri.com