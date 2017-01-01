Doğa Tarihi Müzesi için arama konferansı düzenleniyor

Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kurulacak Doğa Tarihi Müzesi için 7 Temmuz Cuma (YARIN) saat 09.00'da Rixos Downtown Otel'de arama konferansı gerçekleştirilecek..

06 Temmuz 2017 Perşembe - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel in de katılacağı konferansa, konunun uzmanı akademisyenler, ilgili kamu kurumlarından ve Antalya daki üniversitelerden yöneticiler yer alacak.

Doğa Tarihi Müzesi nin üzerinde yükseleceği temel prensiplere şekil vermek, bu prensipler ışığında müzenin amacı, faaliyet konusu ve içeriği, koleksiyon yönetimi, sergi yaklaşımı, insan kaynağı ve yönetim politikaları, hedef kitle gibi konular üzerinde tartışmak ve kuruluş çalışmalarına ışık tutacak bir yol haritası belirlemek amacıyla düzenlenen arama konferansında uzmanların önerileri dinlenecek.


Kaynak: turizmhaberleri.com

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DOĞA TARİHİ MÜZESİ İÇİN ARAMA KONFERANSI DÜZENLENİYOR
          
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