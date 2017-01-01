Doğa Tarihi Müzesi için arama konferansı düzenleniyor

Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kurulacak Doğa Tarihi Müzesi için 7 Temmuz Cuma (YARIN) saat 09.00'da Rixos Downtown Otel'de arama konferansı gerçekleştirilecek..