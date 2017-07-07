Yıl sonu Resim Sergisinde Sektörler buluşuyor

Özel Hayal Evi Sanat Merkezi'nin yıl sonu Resim sergisi; Resim Öğretmeni Ayşecan Hizmet, Gizem Kılınç, Samuray Önen, Sibel Savgat, Ayşe Kalay'ın eserlerinden oluşan seçkiyle 7.7.2017 Cuma günü sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: turizmhaberleri.com

MEB Özel Hayal Evi Sanat Merkezi'nde 3 yıldır resim kurslarına devam eden çeşitli meslek gruplarından katılımcılar, yıl sonu karma sergisinde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacaklar.Yoğun iş temposuna sanatın dinlendirici ve yaratıcı etkisini katan Gizem Kılınç, Samuray Önen, Sibel Savgat, Ayşe Kalay ve Öğretmenleri Ayşecan Hizmet'in eserlerinden oluşan yıl sonu Resim sergisi, turizmden sağlık ve eğitim sektörüne kadar çeşitli meslek gruplarının buluşmasına da ev sahipliği yapacak.Özel Hayal Evi Sanat Merkezi Yıl sonu Resim Sergisi; Antalya Muratpaşa Belediyesi Fuaye Salonu'nda 7.7.2017 Cuma günü saat 18:30 da açılış kokteyli ile başlıyor. Sergi 1 hafta boyunca açık kalacak.