Kocaeli'nde Kaçak Tura İzin Yok!

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdür Adnan Zamburkan'ı ziyaret eden TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Aytekin Şahinbaş, bölgenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtım planlaması ile kaçak tur denetimleri konusunu görüştüklerini belirtti.

Kaynak: turizmhaberleri.com

TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Aytekin Şahinbaş, Genel Sekreteri Adnan Turan, Sayman Fatih Saroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Taşhan ile İsmail Malkoç'tan oluşan İzmit Merkez Ofiste gerçekleşen aylık yönetim kurulu toplantısının ardından Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan'ı makamında ziyaret etti.Bölge turizminin yatırımlarla pazarlanması gerektiği, yerli yabancı tur operatörleri ile bilgilendirme ve tanıtım programlarının yapılması konusunda daha yoğun işbirliğinin görüşüldüğü toplantının verimli geçtiği ifade edildi.KAÇAK TURA İZİN YOK!Kocaeli'nin turizm pastasından daha çok gelir elde etmesi için bölgenin tanıtımı, TÜRSAB'la daha yakın işbirliği içerişinde çalışmak, ulusal ve uluslararası tur operatörlerinin davet edilmesi konusunda mutabakata varıldı.Kocaeli'ne tur düzenleyen acente ve araçların daha sıkı kontrol edilmesinin ağırlık kazandığı görüşmede; D2 plakası ve TÜRSAB belgesi olmayan kaçak seyahat acentelerine gerekli işlemlerin yapılması için denetimlerin sıklıkla devam ettirilmesine dikkat çekildi. Öte yandan tura çıkan personelin nitelikli, işinde uzman ve kültürel anlamda donanımlı olmasının önemi vurgulandı.