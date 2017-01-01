İpek Yolu Rallisi Moskova'da start aldı

2017 İpek Yolu Rallisi 7 Temmuz'da Moskova'daki Kızıl Meydan'da başladı. İki hafta için Rusya, Kazakistan ve Çin'i geçecek katılımcılar 22 Temmuz'da kadim İpek Yolu'nun başlangıç yeri olan Çin'in Xi'an şehri

09 Temmuz 2017 Pazar - Törene katılan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, İpek Yolu otomobil rallisini takdirle değerlendirerek, bunun sadece bir spor yarışması olmakla kalmayıp, tüm dünyayı bağlayan tarihi bir hareket olduğunu kaydetti.



2017 İpek Yolu Otomobil Rallisi'ne 35 ülkeden 90 sporcu katılıyor.



Son şampiyon Cyril Despres Stephane Peterhansel ve peş peşe 9 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sebastien Loe dahil Peugeot markalı otomobil rallisi ekibinden 3 ünlü sporcu, bir kez daha Peugeot otomobil kullanarak İpek Yolu Rallisi'ne katılacak.



9 bin 599 kilometrelik mesafeyi kapsayan bu seneki ralli yarışması toplam 14 etaptan oluşuyor. En uzun etap, Çin'in Gansu eyaletinin Duhuang kesiminden Jiayuguan'a uzanan 11. etap.









