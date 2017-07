Lufthansa: Dijitalleşme, yeşil dönüşümü destekliyor

23. Sürdürülebilirlik Raporu 'Balance' yayınlandı.Deutsche Lufthansa AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carsten Spohr, “dijitalleşme programlarımız yeşil dönüşümü de destekliyor“ dedi. İşte Balance başlıklarI...

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Lufthansa Grubun ekonomi, sosyal, çevre, ürün ve toplum alanlarında çeşitli faaliyetleri, hedefleri ve ilerleyişi ile ilgili bilgileri yıllık olarak şeffaf bir şekilde 'Balance' ile raporluyor. 3 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan on sayfalık Sürdürülebilirlik Raporu 'Balance', #DigitalAviation başlığı altında Lufthansa Group'un çeşitli dijitalleşme projelerini içeriyor.Yolcularına daha cazip, verimli, sürdürülebilir bir seyahat deneyimi yaşatmak için dijital çözümlere ve yeniliklere daha fazla odaklandıklarını açıklayan Deutsche Lufthansa AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carsten Spohr raporun önsözünde, “Hedefimiz, müşterinin kişisel isteklerine göre hazırlanmış kapsamlı ve sürdürülebilir bir hareketlilik konseptidir. Bunu başarmak için tüm seyahat zincirinde dijitalleşme, kilit bir rol oynamaktadır. Optimize edilmiş süreçlere, iyileştirilmiş hizmetlere ve daha hızlı iletişim imkan sağlayan dijitalleşme programlarımız aynı zamanda yeşil dönüşümü de destekliyor '' dedi.iŞTE Balance Raporunda öne çıkan başlıklar:İklim ve çevre sorumluluğuFinansal olmayan konular gittikçe önem kazanıyor ve şirketin başarıyla konumlandırılmasına önemli katkı sağlıyor. Lufthansa Group, ekonomik, ekolojik ve toplumsal konularda kendini kanıtlayarak çok sayıda sürdürülebilirlik endeksinde bir kez daha yer almayı başardı. Endüstrinin çevre dostu şirketlerinden biri olan Lufthansa Group, CDP iklim değişikliği raporunda elde ettiği 'B' iklim puanı ile DACH bölgesinde (Almanya, Avusturya ve İsviçre) taşımacılıkta 'Sektör Lideri' ünvanına sahip oldu.Yeniye ve özellikle de daha verimli ve daha sessiz uçaklara yatırım yapmak, çevre performansında başarıyı ileriye götürmenin anahtar faktörüdür. 2016 yılında Lufthansa Group, hemen hemen her hafta yeni bir uçağı hizmete sundu. C Serisi uçaklar SWISS filosuna ve Airbus A320neo uçakları Lufthansa filosuna dahil edildi. Aralık 2016'da Lufthansa, sipariş edilen 25 adet A350-900 uçağının ilkini teslim aldı. Bu en son teknoloji ve çevre dostu uzun menzilli uçaklardan Lufthansa filosunda şuan üç adet yer alıyor.2006 yılından bu yana, filonun yolcu başına yakıt tüketimi, 2016 yılında ortalama yüzde 3.85 litreye kadar yani yüzde 12 oranında azaldı. Böylece bir önceki yıla göre yakıt tüketiminde kayda değer ölçüde azalma oluştu. Lufthansa Group uzmanları, 2016 yılında CO2 emisyonlarını yılda 620.000 tona kadar azaltacak 183 adet yakıt verimliliği projesi gerçekleştirdi. Bu yakıt tasarrufu sayesinde bir Airbus A320 uçağı, bir buçuk ay boyunca günde bir kez Frankfurt – Berlin arası çift yönlü uçabilir.Cinsiyet ve çeşitlilikUzun yıllardır Lufthansa Group, ünlü işveren sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Çalışanların çeşitliliği, kurumsal başarı için çok önemli bir faktördür. Lufthansa Group'un dünya çapında 144 farklı ulustan çalışanı bulunuyor. Önemli odak noktalarından biri de liderlik pozisyonlarındaki kadınların oranını arttırmak: Raporlama döneminde, dünya genelinde Lufthansa Group'ta çalışan kadın yöneticilerin oranı bir önceki yıla göre ise 0.7 puan artarak yüzde 15.6'ya yükseldi. 2016 yılında Lufthansa Group bünyesinde çalışan kadın yöneticilerin sayısını 2021 yılına kadar artırmak amacıyla 'Kadınların yönetime teşvik edilmesi' projesi başlatıldı. Aile bilinçli bir kurum kültürüne uygun olarak, iş/yaşam dengesini teşvik etmek için daha ileri önlemler geliştirilecek. Buna, örneğin, Paylaşılan Liderlik ve geçici iş molaları da dahil.Kurumsal vatandaşlık2016 yılında kurumsal vatandaşlık alanında, katılım portföyünün yeniden konumlandırılmasına ve çalışanların yardım girişim destek birliğinin Lufthansa Group çatısı altında tescilli bir dernekten (eingetragener Verein) kar amacı gütmeyen bir organizasyona (gemeinnützige Gesellschaft) dönüşümüne odaklanıldı Lufthansa Group gelecekte, 'eğitim ve imkan yaratma'nın yanı sıra 'yaşam ve sağlık' alanlarına da odaklanarak sosyal katılımın etkinliğini artırmayı planlıyor.