Ortadoğu suları için işbirliği dışında bir çözüm yok!

İran'ın Ilısu Barajı üzerinden Türkiye'nin Dicle ve Fırat Nehirleri kapsamındaki barajlarını eleştirmesini değerlendiren HPA Kurucuları E. Büyükelçi Nuri Yıldırım ve Dursun Yıldız; ortak açıklamada bulundular..