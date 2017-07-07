Yoğun iş temposundan sanata açılan yolda buluştular

Turizm ve sağlık sektörünün başarılı isimleri yoğun iş temposuna rağmen sanata zaman ayırarak aldıkları resim eğitimini muhteşem bir karma sergi ile taçlandırdılar. Nilgün ATAR

Kaynak: turizmhaberleri.com

Özel Hayal Evi Sanat Merkezi'nin yılsonu Karma Resim sergisinin açılışı 7.7.2017 Cuma günü sanat ve iş dünyasının geniş katılımıyla Muratpaşa Belediyesi Fuaye salonunda gerçekleştirildi. Yoğun iş temposuna sanatı da dahil etmeyi başaran Samuray Önen, Gizem Kılınç, Sibel Savgat, Ayşe Kalay ve Resim Öğretmeni Ayşecan Hizmet'in eserlerinden oluşan Karma Resim sergisi, turizmden sağlık ve eğitim sektörüne kadar çeşitli meslek gruplarının buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yağlıboya, akrilik ve suluboya tekniklerinden oluşan 50 adet seçki sanatseverlerden tam not aldı. Sergi 1 hafta boyunca açık kalacak.Muratpaşa Belediyesi Sosyal Medya Direktörü Acun Ozan Solmaz; sohbetimizde 7.7.2017 tarihinden dolayı Muratpaşa Belediyesi'nde 36 nikah kıyıldığını aktardı. 7 Temmuz'un diğer önemi ise ünlü ressam Frida Kahlo'nun doğum günü olması...( Aslında 6 Temmuz'da doğan Kahlo, daha sonraları Meksika devrimi nedeniyle doğum tarihini 7 Temmuz olarak açıklamıştı.)Serginin açılışını yapan Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Şimşek; sanata verdikleri öneme vurgu yaparak, turizm ve sanatın iç içe olması gerektiğini, bu anlayışı çeşitli festivallerle de tüm şehre yaymayı hedeflediklerini aktardı. Sanata verdikleri emek için kurum ve eğitimcilere teşekkür eden Murat Şimşek; katılımcılara sertifikalarını verdi, ardından sergi alanına geçildi.Serginin en büyük özelliği, turizm ve sağlık sektörünün başarılı isimlerinin sıfırdan başlayarak aldıkları resim eğitimiyle kendilerini geliştirmeleri ve bunu da muhteşem bir sergi ile taçlandırmalarıydı. Barut Hotels Satış Koordinatörü Samuray Önen, yoğun iş temposuna rağmen sanata zaman ayırabileceğini kanıtlayanlardan.. Akşam saatlerinde büyük bir disiplinle devam ettiği resim kurslarının neticesi olarak ortaya çıkan eserler herkesi adeta büyüledi ve bu alanda bir şeyler yapabilecekleri konusunda cesaretlendirdi. Bu açıdan serginin çok meşgul ve yoğun olan ve hiçbir şeye zaman ayıramamaktan şikayet eden insanlara verdiği mesaj çok önemliydi.Sergide görüştüğüm Barut Hotels Satış Koordinatörü Samuray Önen;dedi. (Samuray Önen aslında sanatçı bir aileden zira Türkiye'nin en önemli ahşap oyma rölyef sanatçısı Atilla Önen'in kızı.. Atilla bey sohbetimizde kızıyla birlikte ortak bir sergi açacaklarının müjdesini verdi.)Diş Hekimi Gizem Kılınç'ın özellikle suluboya resimleri büyük beğeni topladı. Bir diş hekiminin ince, titiz, detaycı işçiliğini eserlerine yansıtan Gizem Kılınç; yoğun iş temposunun sanata zaman ayırmaya engel olmayacağını ispatlayanlardan… Akşam kurslarının büyük keyif içinde geçtiğini, renklerin büyüleyici dünyasında ruhunu dinlendirdiğini belirten Kılınç; Ressam Ayşecan Hizmet'in kendileri üzerinde büyük emekleri olduğunu, 5 senedir kendisinden ders aldığını aktardı. İlk günden resimlerinin satılmasının ise yeni sergiler için gruba büyük bir enerji verdiğini belirten Kılınç özellikle sağlık sektörü çalışanlarını sanatın dinlendirici ve iyileştirici dünyasına katılmaya davet etti.Yine sağlık sektörünün başarılı isimlerinden Sibel Savgat; küçük çocuğu ve yoğun iş temposu olmasına rağmen büyük bir azimle mesai bitiminde resim yapmaya koşuyor. Eşi Dr. Ahmet Savgat ise bu konuda en büyük destekçisi..Sergide e-atık projesi ile ilgili iki eserine yer veren Resim öğretmeni Ayşecan Hizmet; geri dönüşüme dikkat çekmek için çok özel bir resim serisi hazırladığını, yıl sonuna doğru kişisel sergisini açacağını aktardı. Öğrencileri ile çalışmalara devam edeceklerini belirten Hizmet; "hepsi çok başarılı ve yetenekli. Çok uyumlu ve keyifli bir grup oluşturduk, bu sanat çemberi çeşitli projelerle genişleyecek“ dedi.MEB Özel Hayal Evi Sanat Merkezi kurucusu Aslı Öztürk; “çeşitli meslek gruplarında çalışan kursiyerlerimizin büyük gelişme kaydettiklerini bu sergide görmekten büyük mutluluk duyduk. Başta Resim Öğretmenimiz Ayşecan Hizmet'e ve artık sanatçı olma yolunda ilerleyen kursiyerlerimize teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz '' şeklinde konuştu.