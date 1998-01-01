AFRODİSYAS, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Polonya'da gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında; Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.
11 Temmuz 2017 Salı
- Aydın ın, Karacasu ilçesindeki Afrodisyas, Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biridir. Tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit Tapınağı ile ünlü olan Afrodisyas, M.Ö. II. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar görkemini korumuştur. Kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşımaktadır.
Afrodisyas'ın da Dünya Miras Listesi ne kaydedilmesiyle ülkemizin bu listedeki varlık sayısı 17 ye ulaştı.
2018 yılında düzenlenecek olan UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında ülkemizin adayı Göbeklitepe Arkeolojik Alanı olacak.
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ülkemizden giren kültür varlıkları :
1. İstanbul un Tarihi Alanları (İstanbul)(1985)
2. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri)(1985)
3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)(1985)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) (1986)
5. Nemrut Dağı (Adıyaman)(1987)
6. Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla)(1988)
7. Hieropolis-Pamukkale (Denizli)(1988)
8. Safranbolu Kenti (Karabük)(1994)
9. Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale)(1998)
10. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) (2011)
11. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) (2012)
12. Bursa ve Cumalıkızık:Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)(2014)
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir)(2014)
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır)(2015)
15. Efes (İzmir)(2015)
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars)(2016)
17. Afrodisyas Arkeolojik Alanı(2017)
Kaynak: turizmhaberleri.com