AFRODİSYAS, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Polonya'da gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında; Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.