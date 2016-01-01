TUROB: Yenileme teşvikleri yeterli değl
Türkiye Otelciler Birliği, Mayıs 2017'de 11 ilde 12 yeni otel projesi için 148 milyon TL'lik teşvik belgesi alındığını açıkladı. TUROB Başkanı Bayındır; ' Yenileme teşvikleri yeterli değil, bu konuda adım atılmalı'. dedi
11 Temmuz 2017 Salı
- Yatak sayısı açısından 770 yatak ile Hatay ilk sırada yer aldı. İstanbul da da proje sayısı birde kalırken, Antalya da mayıs ayında teşvik başvurusu olmaması dikkat çekti.
Konaklama sektörüne yönelik yatırımlarda İstanbul ve Antalya iştah kabartmaya devam ederken, Anadolu illerindeki yatırımların da yeniden hızlanma eğilimine girdiği gözleniyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından analiz edilen Ekonomi Bakanlığı nın verilerine göre, Mayıs 2017 de 11 ilde toplam 2 bin yataklı 12 yeni otel projesi için 148 milyon TL lik teşvik belgesi alındı. 9.6 milyon TL yatırım tutarı olan 2 otel ise renovasyon belgesi aldı. Yeni yatırımlar sonrasında sektöre 637 yeni ek istihdam sağlanacak. Mayıs 2016 da 10 ilde toplam 3 bin 158 yataklı 20 proje için 280 milyon TL tutarında teşvik belgesi alınmıştı. Yani hem yatırım tutarında hem de proje sayısı düşüş kaydetti.
İstanbul 1 de kaldı
Yatak sayısı açısından 770 yatak ile Hatay ilk sırada yer aldı. Hatay ı, 248 yatak ile İstanbul takip etti. Mayıs ayında Ağrı, Ardahan, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Hatay, İzmir, Karabük, Muğla, Samsun da birer proje teşvik aldı. İstanbul da da proje sayısı birde kalırken, Antalya da mayıs ayında teşvik başvurusu olmaması dikkat çekti. Teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 5 otel ile ilk sırada yer alırken, yatak kapasitesi bakımından 1.316 yatak ile 4 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı.
Yenileme teşvikleri için adım atılmalı
Mayısta aylık bazda düşüşe karşın, 5 aylık dönemde ise yatırım tutarında yüksek kapasiteli tesisler sebebiyle artış gözlendi. 5 aylık dönemde 37 ilde 1 milyar 413 milyon TL tutarında toplam 13 bin 641 yataklı 88 otel projesi teşviğe bağlandı. 2016 yılının aynı döneminde 31 ilde 1 milyar 388 milyon TL lik toplam 17 bin 739 yataklı 86 proje teşvik almıştı.
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, yatırım teşviklerinde il bazlı artış yaşanmasının, Mayıs 2017 de Ağrı, Ardahan, Düzce, Hatay olmak üzere Anadolu dan 4 yeni şehrin teşvik almaya hak kazanmasının memnun edici bir gelişme olduğunu belirtti. Bayındır, “Tesis türü ve coğrafi çeşitlilik, turizmin yaygınlaşmasındaki en önemli unsurlar arasındadır '' dedi.
Yenileme teşviklerinin yeterli olmadığını da dile getiren Bayındır, “Bu konuda adımlar atılmalı. Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla da yıpranma sürecine giren birçok otel bulunduğu göz önüne alınmalı ve bu illerimize verilecek teşvik belgelerinde yeni yatırımlar yerine, daha çok mevcut yatırımların modernizasyonu ve renovasyonu yönünde düzenleme yapılmalı '' diye konuştu.
Kaynak: turizmhaberleri.com