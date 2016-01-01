TUROB: Yenileme teşvikleri yeterli değl

Türkiye Otelciler Birliği, Mayıs 2017'de 11 ilde 12 yeni otel projesi için 148 milyon TL'lik teşvik belgesi alındığını açıkladı. TUROB Başkanı Bayındır; ' Yenileme teşvikleri yeterli değil, bu konuda adım atılmalı'. dedi