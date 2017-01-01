Gaziantep 30 metrelik resim çalışması ile renklendi..

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği işbirliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü Temalı Suluboya Yarışması ve Festivali kapsamında 30 metrelik resim çalışması yapıldı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Çin, Ukrayna, Kosova, Almanya, Kanada, Azerbaycan, Hindistan ve Macaristan gibi ülkeler başta olmak üzere 25 ülkeden yaklaşık 65'i yabancı 150 sanatçının katıldığı çalışma, Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirildi.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de suluboya çalışma alanını ziyaret etti. Bakan Avcı ve Şahin de suluboya çalışmaları esnasında fırçaları alarak boyama yaptılar.Bakan Avcı ve Fatma Şahin, Çinli ressamların suluboyadan yaptıkları resim sergisinin açılışını yaptı. Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu'ndaki sergide Çin'in Türkiye'nin uzaktaki yakın dostu olduğunu ifade eden Avcı, Çinli ressamlara ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Serginin açılışını yapan Bakan Avcı, Şahin ve beraberindekiler Çinli ressamlar tarafından yapılan eserleri inceledi.Bey Mahallesi'nde Dünyaca ünlü suluboya ressamı Liu Yi tarafından gerçekleştirilen performans ilgiyle izlenirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halkoyunu ekibinin performansı özellikle yabancı misafirler tarafından beğeniyle takip edildi. Gaziantep Sanat Merkezi'nde devam eden atölye çalışmalarında ise sanatçılar birbirinden özel eserler ortaya çıkardılar.