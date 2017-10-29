Eurowings, Almanya içi Uçuşlarını Arttırıyor

Eurowings, 2017/2018 kış sezonunda Almanya içi uçuşlarında artışa gidiyor. Geçtiğimiz kış sezonuna göre Alman Havalimanlarına 124 yeni uçuş ekleneceki

11 Temmuz 2017 Salı - 29 Ekim 2017 tarihi itibariyle başlayacak uçuşların yanında, Avrupa uçuşları ve kıtalararası uçuşlarla birlikte Eurowings, haftada 3360 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu yıl, Salzburg, Münih ve Mayorka da açtığı yeni merkezlerle adından söz ettiren Eurowings, bu noktalarda da kendi uçakları ile operasyonlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz kış sezonuna kıyasla Stuttgart ve Hamburg arası uçuş sayısı iki katına çıkarılarak haftada 66 uçuş gerçekleştirilecek.

Stuttgart-Hannover arası haftada 22, Dortmund-Münih arası haftada 23, Hamburg-Nürnberg arası haftada 22, Düsseldorf-Dresden arası haftada 18, Köln/Bonn-Hamburg arasında ise haftada 55 uçuş gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Berlin/Tegel den Nürnberg e hafta 12 uçuş düzenlenirken, yaz sezonunda açılan ve kış sezonunda da devam edecek olan Münih-Weeze arası uçuşlar haftada 12 ye çıkarılacak.

Önümüzdeki kış sezonunda Airbus A319 ve A320 uçakları ile haftada 62 uçuş düzenleyecek olan havayolu, dönüş uçuşları ile birlikte iç hatlarda toplam 124 uçuş gerçekleştirmiş olacak.




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EUROWİNGS, ALMANYA İÇİ UÇUŞLARINI ARTTIRIYOR
          
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