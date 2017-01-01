Hüsnü Gümüş yazıyor: Yaşama Sevinci Tuşlarla buluşunca

12 Temmuz 2017 Çarşamba
- HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com- Ankara
FIJET-ATURJET Üyesi
Ayvalık'ta dolunay Ay Işığı Sonatı eşliğinde doğdu.
Gülsin ONAY'ın Tuşlarla buluşan yaşama sevincini ve “Bugüne kadar yaptıklarıma bakarsak aslında 100 yaşında olmam gerekiyor. Yapmak istediklerime bakarsak 500 yıl yaşamam lazım“
sözleriyle ifade ettiği yaşam öyküsünü Ayışığı Sonatı'ndaki yaşam sevinci ile birleştirerek yorumladığı unutulmaz bir konser akşamının ardından Dolunay'ları daha farklı yaşayacağız.
(1 ve 2) http://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU
Devlet Sanatçısı ve UNESCO İyi Niyet Elçisi olmanın hakkını verenlerden biri olarak Gülsin ONAY'ı Ayvalık'ta seçkin konukların bir arada olduğu bir ortamda dinlemek ayrı bir mutluluktu. BIS leri gençlere bırakarak gelecek için olan düşüncelerini de kanıtlayan ONAY'ın zengin yaz programının kaçırılmaması gerekiyor. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=31995 Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi
Konser, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA- www.ayvalikmusic.com)'nin
kurucusu Prof. Filiz Ali tarafından “Ayvalık'a ilk kez gelen piyano virtüözümüz Gülsin Onay'ın verdiği bir ev konseriyle sanatseverlerimizi buluşturmuş olmaktan çok mutluyuz '' ifadesi ile değerlendirildi.
20'nci yılını kutlamaya hazırlanan AIMA kuruluşundan beri genç müzisyenlerin ufuklarını ve müzik kariyerlerini genişleterek eğitimlerini teşvik etmektedir. Akademi, Gülsin ONAY konserinde olduğu gibi bütün yıl boyunca halka açık konserleriyle Ayvalık'ın kültür hayatını zenginleştirmeyi hedeflemekte; her sene farklı dallarda gerçekleştirdiği atölye ve ustalık sınıfları ile katılımcıları da ustalarla buluşturmaktadır. Yazı Sanata Ayırmak
Ayvalık'ta çok iyi bir klasik müzik dinleyicisi bulunduğunu AİMA'nın yıllardır sürdürdüğü başarılı çalışmaların bir sonucunda Gülsin ONAY'ın BIS'leri gençlere teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını paylaştığı bu ortamda Rachmaninov'un Prelude ile son BIS'i yapan Emre'ye yaşam boyu başarılar diliyoruz. (https://www.youtube.com/watch?v=4QB7ugJnHgs)
Konser sonrasında AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi'nin bahçesinde sanatçılar ve AIMA Yöneticileri ile yaptıkları sohbette tüm izleyenlerin de fikir birliği içerisinde oldukları gibi tatilin bir başka tarzda da mümkün olduğunu ifade etmek istiyoruz.
Tatilin türetici kimlikleri yer aldıkları yeni anlayışlara yöneldiğine yer vermiştik. (www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3380
). Sanatın yörelerin tanıtım faaliyetlerinde de ön plana çıkarılması gereken bir husus olarak kazandığını EXPO Ankara ve ARTANKARA Fuarlarını değerlendirirken dile getirmiştik. Gençlerimiz Gururumuz
Bu konseri Prof. Filiz ALİ ve Gülsin ONAY'ın gençlerimize yön veren mesajları doğrultusunda uluslararası sanat dünyasında yer alan genç sanatçılarımızı tekrar anma fırsatı olarak da değerlendirmek istiyorum.
Bu bağlamda Girit'teki konserinden aldığımız haberlerle mutlu olduğumuz Özlem ÇELİK'i Sayın ONAY'la birlikte oldukları Londra Konseri ile de hatırladık. Almanya'da yaşayan son olarak Ankara'da Bilkent Oda Orkestrası'nın Hocaya Saygı konserinin açılışında dinlediğimiz bir başka sanatçımız da Münih konserlerinin ardından yaza merhaba diyen piyanist Yudum ÇETİNER. Turizmhaberleri.com
olarak her iki sanatçımızı da tatil günlerimizi sanatla değerlendiren festivaller bünyesinde dinlemek temennisi ile Antalya'da bir başka çizgide izlediğimiz Ressam Ayşecan HİZMET'i de Resim ve müziğin bir arada olduğu etkinliklerde izlemek dileği ile kutluyoruz. (www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=32007)
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Ayışığı Sonatı Hakkındaki Rivayetlerden birine göre:
Bir gün Beethoven, bir arkadaşı ile birlikte Viyana sokaklarında dolaşırken Apartmanın ikinci katından Beethoven'ı büyüleyen ses gelmektedir. Arkadaşına, çalan kişinin muhteşem çaldığını ve onu görmesi gerektiğini söyler.
Kapıyı açan Annesi kıza, Beethoven'ın geldiğini söyler ve küçük kız çok heyecanlanır, hemen ayağa kalkar, fakat kız görme engellidir. Bunu gören Beethoven ise, “Lütfen benden bir şey isteyin. '' der,. Kızın cevabı şu olur; “Ben hiç ayışığı görmedim, bana ayışığını anlatır mısınız? ''
Bu durumdan etkilenen Beethoven, bunun üzerine piyanonun başına geçer ve Ayışığı Sonatı'nı (Moonlight Sonata), bunun üzerine Beethoven piyanonun başına geçerek, ayışığı sonatını, doğaçlama olarak besteler. Bu olayın Bethooven'ı etkilediği ve yaşama yeniden bağlanmasına sebep olduğu söylenir. (Alıntıdır) (2)
“Yaşama Sevinci Tuşlarla Buluşunca Gülsin ONAY '' Yazar: Seyhan YEDİG - ISBN 9759642938 Kaynak: turizmhaberleri.com