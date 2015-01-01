UHD Bakanı:3 Yeni Havalimanı İhale aşamasında...

2017 yılının ilk yarısını değerlendiren Bakan Arslan, “Son 14 yılda, ülkemizin erişilir ve ulaşılabilir olması adına biz tam 347 milyar lira yatırım yaptık“ dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe - Bakan Arslan, 2017 yılının ilk yarısını değerlendirdi. “Son 14 yılda, ülkemizin erişilir ve ulaşılabilir olması adına biz tam 347 milyar lira yatırım yaptık“ diyen Arslan, dünden bugüne yapılan yollara, ulaşımda, denizcilikte ve haberleşmede katı yapan herkese müteşekkir olduğunu dile getirdi.

“3 YENİ HAVALİMANI İHALE AŞAMASINDA“

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce havacılık sektöründe 1,3 milyar lira yatırım yapacaklarını bildiren Bakan Ahmet Arslan Karaman, Yozgat ve Bayburt ile Gümüşhane'ye hizmet edecek yeni havalimanlarının yapımı için ihale sürecini başlattıklarını, İzmir Alaçatı Havalimanı çalışmalarında son aşamaya geldiklerini söyledi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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UHD BAKANI:3 YENİ HAVALİMANI İHALE AŞAMASINDA...
          
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