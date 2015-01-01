UHD Bakanı:3 Yeni Havalimanı İhale aşamasında...

2017 yılının ilk yarısını değerlendiren Bakan Arslan, “Son 14 yılda, ülkemizin erişilir ve ulaşılabilir olması adına biz tam 347 milyar lira yatırım yaptık“ dedi.