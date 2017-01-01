Arnavutluk Başbakanı, Türk Hava Yolları'nı ziyaret etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binasında bir araya geldi.