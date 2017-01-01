Arnavutluk Başbakanı, Türk Hava Yolları'nı ziyaret etti
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binasında bir araya geldi.
13 Temmuz 2017 Perşembe
- Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk havayolları projesinin hayata geçirilmesi kapsamında destek veren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'yı makamında ziyaret etti.
Rama ve Aycı, Atatürk Havalimanı'nda görevli basın mensuplarına yaptıkları kısa açıklamanın ardından, ikili toplantı gerçekleştirdi. M. İlker Aycı ikili toplantıda fizibilite çalışmalarının ardından hem havaalanı hem de uçuşlarda hizmet kalitesi, yeni havayolu şirketinin uçuş noktaları konularının ele alınacağını belirtti.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı “Arnavutluk Hükumeti ülkenin en önemli büyüme kaldıraçlarından birisi olarak gördüğü sivil havacılığı öncelikli sektörlerden birisi olarak ele almaktadır. Halihazırda Arnavutluk menşeili bir havayolu taşıyıcısı bulunmamaktadır. Bu hususta Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama aktif bir liderlik ortaya koyarak Arnavutluk'u bölgeye ve dünyaya kaliteli hizmet anlayışı ile bağlayacak bir havayolu şirketi kurulması hususunda yoğun mesai harcamaktadır. Bu kapsamda, Arnavutluk özel sektör yatırımcısı, Türk Hava Yolları ve azınlık hissedar olarak Arnavutluk Devleti ortaklığında üçlü bir Kamu-Özel İşbirliği Modeli ile oluşturulması düşünülen stratejik işbirliğinin, Ortaklığımızın Arnavutluk ile Batı Avrupa arasında bulunan noktadan noktaya potansiyel yolcu pazarına erişimi açısından olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Arnavutluk toplam pazarının yarısına yakınını İtalya uçuşları oluşturmakta olup, önümüzdeki dönemde İtalya'daki önemli oyuncuların pazar paylarını küçültme beklentisi kurulacak olan stratejik ortaklık açısından önemli bir ticari fırsat olarak değerlendirilmektedir. '' dedi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise; “Türk Hava Yolları'nın sektördeki global birikimi ile Arnavutluk'un havacılık alanındaki gelişme potansiyelini etkin bir şekilde birleştirmeyi amaçlayan bu ortaklığı son derece önemsiyoruz. Dünya'nın en geniş uluslararası uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları'nın, son yıllarda iştirakleri ile birlikte tecrübe ettiği büyüme dönemi içerisinde kazandığı bilgi ve deneyimlerini stratejik iş birlikleri ile Havacılık Sektörüne aktarması çok değerli. Ortaklığımızın ilk aşamada dar kapsamlı bir operasyon olarak başlaması ve piyasa koşullarına göre zaman içinde geliştirilmesini hedefliyoruz '' şeklinde konuştu.
Arnavutluk havayollarının ilk uçuşlarına 2017 yılı bitmeden başlaması bekleniyor.
Kaynak: turizmhaberleri.com