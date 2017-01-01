Pegasus'tan Yurtiçi 4 Yeni Hattın Tanıtımını Yaptı

Pegasus Hava Yolları; İzmir'den Batman'a, İstanbul Sabiha Gökçen'den Sinop'a, Ankara'dan ise Tekirdağ ve Adıyaman'a uçmaya başlayacak.