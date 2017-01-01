Pegasus'tan Yurtiçi 4 Yeni Hattın Tanıtımını Yaptı

Pegasus Hava Yolları; İzmir'den Batman'a, İstanbul Sabiha Gökçen'den Sinop'a, Ankara'dan ise Tekirdağ ve Adıyaman'a uçmaya başlayacak.

13 Temmuz 2017 Perşembe - Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, uçmaya başlayacağı 4 yeni hatla misafirlerine yenilikler sunmaya devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle açılacak yeni hatlarıyla birlikte uçuş ağını yurt içinde 36, yurt dışında 72 olmak üzere 108 noktaya ulaştıran Pegasus; İzmir'den Batman'a, İstanbul Sabiha Gökçen'den Sinop'a, Ankara'dan ise Tekirdağ ve Adıyaman'a uçmaya başlayacak.

Pegasus misafirleri; haftada 3 gün gerçekleştirilecek uçuşlar kapsamında, Ankara'dan Adıyaman'a 59,99 TL, Ankara'dan Tekirdağ'a 69,99 TL, İstanbul Sabiha Gökçen'den Sinop'a 89,99 TL, İzmir'den Batman'a ise 109,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeni açılan hatlarla ilgili olarak, 'Pegasus Hava Yolları olarak, 2017 yılında da misafirlerimizi yeni birçok uçuş noktası ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yeni hatlarımızla birlikte yurt içinde 36, yurt dışında 72 olmak üzere 40 ülkede toplam 108 noktaya tarifeli seferler düzenliyoruz. Her geçen gün artan uçuş noktalarımız ve misafir deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızla, misafirlerimizin her zaman yanındayız.' dedi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
PEGASUS'TAN YURTİÇİ 4 YENİ HATTIN TANITIMINI YAPTI
          
Günün Haber Başlıkları
UHD BAKANI:3 YENİ HAVALİMANI İHALE AŞAMASINDA...
MAVİ BİSİKLET İRAN'DAN JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ İLE DÖNDÜ
2017' NİN İLK YARISINDA 84 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
RUS TELEVİZYONCULAR TÜRKİYE BELGESELİ İÇİN ANTALYA'DA
ARNAVUTLUK BAŞBAKANI, TÜRK HAVA YOLLARI'NI ZİYARET ETTİ
LAVANTA İLE PARLAYAN TURİZM YILDIZI: KUYUCAK

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     UHD BAKANI:3 YENİ HAVALİMANI İHALE AŞAMASINDA...
     İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCU DOSTU YENİ UYGULAMALAR
     SUNEXPRESS 6 ŞEHRİMİZDEN AVRUPA'DA 11 YENİ DESTİNASYONA UÇACAK
     PEGASUS'A OPERASYONEL MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
     PEGASUS KABİN MEMURU BİR BEBEĞİN HAYATINI KURTARDI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx