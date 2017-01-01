Mavi Bisiklet İran'dan Jüri Özel Ödülü ile döndü

Mavi Bisiklet, 30. Uluslararası İsfahan Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali'nde farklı ülkelerden önemli sinema isimlerinin yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmede 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 30. Uluslararası İsfahan Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali'nin yarışma bölümünde 14 filmle birlikte yarışan Mavi Bisiklet 9. kez ödül kazandı. Ödül, Yeni Zellandalı yönetmen ve yapımcı Armagan Ballantyne, İranlı yönetmen ve akedemisyen Shahab Efsandiari, Suriyeli oyuncu ve yönetmen Diana Fares, Lübnanlı yapımcı Anis Lassoued, Alman yapımcı Uschi Reich, İranlı ünlü oyuncu Fereshteh Taerpour ve Cinekid Film Festivali CEO'su Floortje Van Spaendonc'un yer aldığı 'Uluslararası Jüri'nin değerlendirmesi sonucunda verildi.Dünyanın 44 ülkesinden pek çok yabancı misafirin davet edildiği 30. Uluslararası İsfahan Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali'nde yer alan Mavi Bisiklet festival katılımcıları tarafından da beğeniyle karşılandı. Mavi Bisiklet'in yönetmeni Ümit Köreken festivalle ilgili şunları söyledi:“Evrensel bir dil yakaladığımız Mavi Bisiklet filmimiz katıldığı festivallerde bu güne kadar 60 bin izleyiciye, medya aracılığıyla da yaklaşık 1 milyon insana ulaştı. Yer aldığımız farklı kültürlerin düzenlediği festivallerde seyircilerin benzer duyguları hissetmesi bizi fazlasıyla sevindirirken ödüllendirilmek ise ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. ''Filmin yapımcısı Nursen Çetin Köreken ise “Öncelikle İran'da düzenlenen böyle kaliteli ve köklü bir festivalde yer alma şansı bulduğumuz için ve farklı ülkelerden önemli isimlerin değerlendirmesi sonucu ödüllendirildiğimiz için çok mutluyuz. Sinemanın farklı çevrelere ulaşabilme imkanı sunması sayesinde pek çok farklı kültürden çocuk, genç ve yetişkinle bir araya geldik. Edindiğimiz bu tecrübeyle bu alanda çalışmalarımızı sürdürecek, farkındalık oluşturacak yeni çalışmalar gerçekleştireceğiz. '' dedi.Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken'in oğulları Ulaş Çetin Köreken de festivalin 'Uluslararası Çocuk Jürisi'nde yer aldı. Uluslararası Çocuk Jürisi'nin yaptığı değerlendirmeyle kazanan film ise Norveç yapımı Little Grey Fergie oldu.