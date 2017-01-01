Rus Televizyoncular Türkiye Belgeseli için Antalya'da

RTIB (Rus Türk İşadamları Birliği) öncülüğünde Rus TV kanalı Rusya 24'de yayınlanmak üzere Antalya'da başlayan Türkiye Belgeseli Adana, Ankara ve İstanbul ile devam edecek.

13 Temmuz 2017 Perşembe - Türkiye ziyaretlerinde ilk olarak Antalya'ya gelen 6 kişilik ekip, RTIB uyesi Coral Travel'ın lojistik desteği ile Antalya'da 2 gün ağırlandı. Belgeselin sunuculuğunu, Rusya'da çok tanınan ve sevilen isim Shchugorev Dmitry Anatolievich yapıyor.

Televizyoncular, 10-11 Temmuz tarihlerinde OTI Holding bünyesindeki Xanadu Resort Hotel'i ziyaret ederek, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve OTI Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Yusuf Hacısüleyman ile röportaj gerçekleştirdiler. Çekim ekibi, Türkiye turizmi, sezon durum değerlendirmesi ve Antalya Belek bölgesinin en prestijli tesislerinden Xanadu Resort hakkında detaylı bilgi aldılar.

Coral Travel rehberliğinde Kaleiçi turu ile güne devam eden televizyon ekibi; ikinci gün Demre St.Nicholas Kilisesi ile Antalya seraları ve Rusya Dostluk ve Kültür Derneği ziyareti yaptılar.

Adana, Ankara ve İstanbul'da yapılacak gezi ve röportajlarla devam edecek programda, Akkuyu ziyareti ardından, Kültür ve Turizm Bakanı, Ekonomi Bakanı, Enerji Bakanı ve Tarım Bakanı ile görüşmeler ve Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk röportajları da yer alıyor.
Belgeselin en kısa zamanda Rusya 24 ve Rusya 1 kanallarında yayına girmesi hedefleniyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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RUS TELEVİZYONCULAR TÜRKİYE BELGESELİ İÇİN ANTALYA'DA
          
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