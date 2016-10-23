Lavanta ile parlayan Turizm Yıldızı: Kuyucak

Fransa'nın Provence bölgesini anımsatan Kuyucak lavanta tarlaları turizm patlaması yarattı. 2015 yılında 5 bin olan ziyaretçi sayısı 2017 sezonunda 20 bin kişiye ulaştı. İşte Kuyucak'ın başarı hikayesi...

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Isparta'da 100 yılı aşkın bir süredir üretilen gül, kültürümüze, sanatımıza, günlük yaşantımıza ve hatta isimlerimize kadar işlemiştir. Yıllık 10 bin tonu aşan gül üretimiyle, dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Isparta'ya gelen ziyaretçiler, bülbül sesleri arasında dalından gül toplayabilmekte, geleneksel ve modern gül yağı çıkarma işlemlerini yerinde görebilmekte, gülden üretilen kozmetik ve gıda ürünlerini satın alabilmektedir.Son yıllarda Lavanta ile gündeme gelen Isparta'da 2016 yılında 500 tondan fazla lavanta üretilmiş olup,Türkiye lavanta ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını tek başına karşılayan bir şehir konumundadır.Isparta'nın son dönemlerde parlayan yıldızı olan gül, lavanta, zambak ve kiraz çiçeği turizmi ve eko-turizm konularında yapılan yatırımlar; Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm altyapı çalışmalarına verdiği destek; geliştirilen projeler; belediyelerin, derneklerin ve ilçelerin düzenlediği ve yerel kültürel değerlerin tanıtımına katkıda bulunan festivallere yapılan maddi destek; turizm rotalarının belirtildiği WEB sayfasının ve kitabının hazırlanması, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katıldığı turizm fuarlarında gül ve lavanta tanıtımları turizm hareketliliğine katkıda bulundu.KUYUCAK KÖYÜNÜN YILDIZI LAVANTA İLE NASIL PARLADI..Isparta İli Keçiborlu İlçesi Türkiye'de lavanta üretiminde lokomotif üretici konumunda olması nedeniyle ilçenin lavanta üreticisi olarak markalaşması, mevcut istihdam,göç ve kalkınma problemlerinin çözülmesine katkıda bulunulması ve alternatif gelir ve iş kaynakları oluşturulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen “Gelecek Turizmde '' proje çağrısına Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği, Keçiborlu Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında proje sunuldu.. Yüzlerce proje içerisinden seçilerek proje uygulamaya konuldu.Proje ile köydeki kadınlara ve genç nüfusa iletişim ve ürün sunumu konularında Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzmanlarınca eğitimler verildi ve bir kooperatif kuruldu. Lavantanın ulusal düzeyde tanıtılmasına yönelik gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve tiyatro oyuncuları Kuyucak Köyüne davet edildi. Vali Şehmus GÜNAYDIN'ın öncülüğünde TÜRSAB'ın katılımıyla Davraz Turizm Çalıştayı düzenlendi.20-23 Ekim 2016 tarihlerinde ise Bodrum da düzenlenen Ulusal Turizm Kongresinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Araştırmacısı Fatih BİLGİÇ tarafından “Alternatif Turizmde Yeni Bir Saha: Lavanta Bahçeleri '' konulu bildiri sunumu yapıldı.2017 SEZONU BAŞINDA 20 BİN TURİST ZİYARETİ...Yapılan tanıtım çalışmalarının neticesinde 2015 yılında 5 bin kişi olan ziyaretçi sayısı, 2016 yılında 20 bin kişiye ulaşıyor. Alt yapı çalışmaları ve geliştirilen ev pansiyonculuğu sayesinde 2017 yılında Lavanta sezonunu başlangıcı olmasına rağmen ziyaretçi sayısı 20 bini geçer.Türkiye de keşfedilmeyi bekleyen gizli kalmış en önemli 9 yerden birincisi olarak gösterilen Lavanta Kokulu Köyün tanıtılması, her yıl milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği, Fransa'nın Provence bölgesini anımsatan Kuyucak lavanta tarlalarının Fransa'ya rakip olabilecek potansiyelinin ortaya çıkartılması ve kırsal turizm merkezlerinden biri haline gelmesi en önemli hedeflerden biri olarak yol haritasında belirleniyor.Lavantadan üretilen yağ genel olarak kozmetik sektöründe kullanılırken, diğer lavanta ürünleri ise lavanta suyu, lavanta çayı, lavanta balı, lavanta sabunu ve lavanta kurusudur. Lavanta Kokulu Kuyucak Köyü'ne çok sayıda yerli ve yabancı turisti çiçeklenme döneminde fotoğraf çekmeye, hasat döneminde ise hasat etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz.