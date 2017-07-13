Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği yayınlandı

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe - Yayınlanan yönetmeliğe göre; “Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu '' olabilmenin temel şartı olarak 1618 Sayılı Yasa uyarınca işletme belgesi sahibi A grubu seyahat acentası olunması kriteri getirildi.

TÜRSAB web sitesinde konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu olabilmek için 1618 Sayılı Yasa uyarınca işletme belge sahibi A grubu seyahat acentası olunması dışında Yönetmelikte yer alan kriterlerin sağlanması gerekiyor.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13.07.2017 tarihinden önce, halihazırda uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürüten aracı kuruluşların, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 13.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetkinlik kriterlerine uygunluk sağlayarak Sağlık Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması zorunludur. Bu sürenin sonunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almayanların bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinin durdurulacağı hususu anılan yönetmeliğin geçici 1. Maddesi'nde belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB )

Kaynak: turizmhaberleri.com

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ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
          
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