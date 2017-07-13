Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği yayınlandı

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.