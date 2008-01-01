NİĞDE'DE SANATÇILAR DAHA ÇOK DESTEKLENMELİ

Çağdaş sanatın gelişmesi için düzenlediği uluslararası etkinliklerle gündeme gelen ve Niğde'nin tanıtımına sanatla katkıda bulunan ünlü Ressam Safa Büte, etkinlik projelerinde hiç destek görmediğini açıkladı. Nilgün Atar

Kaynak: turizmhaberler,com

Doğduğu kent Niğde'de sanat hayatının canlandırılmasına yönelik aktif çalışmaları ile tanınan ünlü Ressam Safa Büte; Tarihi Gümüşler Manastırı'nda düzenlediği uluslararası sergi ile bir kez daha ulusal ve uluslararası basının dikkatini Niğde'ye çekti. Bir yandan sanatı köylerden başlayarak Anadolu'ya yaymayı hedefleyen Ressam Büte; diğer taraftan Niğde'nin tanıtımına sanatla katkıda bulunarak örnek bir davranış sergiliyor.Ressam Büte, 2015 yılında Niğde'nin ilçesi Bor'da 21 ülkeden 50 sanatçının katılımıyla Uluslararası Mail Art Sergisi'ni düzenlemişti,. Ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğinde küratörlüğünü yaptığı “Kadın '' temalı Uluslararası Resim Sergisi'ne Fransa, Bulgaristan, Pakistan, Tayvan, İngiltere, Güney Kore ve Türkiye'den 17 sanatçının katılmıştı.2016 yılında küratörlüğünü yaptığı Çağdaş Dalga-1 etkinliği; sanatın yerel halkın ayağına götürülmesi açısından önemli bir ilkti Türkiye için. 17 ülkeden 42 sanatçının resimlerinin özgün kopyaları Niğde'nin Yeşilburç Köyü'ndeki evlerin kapılarına, duvarlara ve ağaçlara asılarak sergilenmişti. Art Niğde International ve Narrative Movments-Hindistan sanat merkezleri işbirliğinde gerçekleştirilen “Çağdaş Dalga-1 /Bir Grup Uluslararası Sanatçının Sıra Dışı Etkinliği“ büyük ilgi görmüş, günlerce ulusal ve uluslararası basında geniş yer almıştı.Bu sene Niğde'nin Tarihi Gümüşler Manastırı'nda 15 ülkeden 36 sanatçının eserinin özgün kopyaları sergilendi. Ayrıca müzisyen Ali Eranus ve “Elvada Kapadokya '' nın yazarı Nurten Ertul festivale ayrı bir renk kattılar. Bu sergi konseptini Hindistan'da gördüğünü ve çok etkilendiğini belirten Niğdeli Ressam Büte; “Türkiye'de düzenlemek istediğimi söylediğimde çok memnun oldular ve desteklediler. Biz bu sergiler ile sanatı şehir galerilerden köy meydanlarına taşıyoruz. Anadolu'nun en ücra köşelerine bile sanatı götürmeyi hedefliyoruz. Niğde'nin kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtılmasında uluslararası sanat projeleri çok önemli '' dedi.HALKIN İLGİSİ BÜYÜK AMA YETKİLİLERDEN DESTEK YOK..Gümüşler Manastırı'nda düzenlenen Çağdaş Dalga Uluslararası Resim Sergisi'ne halkın katılımı ve ilgisinin büyük olduğunu belirten Ressam Safa Büte; “diğer köy ve kasabalardan bu etkinliği yapmam için teklifler aldım. Yurt dışından da pek çok sanatçı ve sanatsever etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek, bu projenin devamını beklediklerini belirttiler. Sürdürebilmeyi ben de çok istiyorum, bu ilgi sevindirici ancak ne yazık ki halkın dışında hiç destek veren yok. Oysa çok az bir harcamayla nelerin yapılabileceğini kanıtladım. '' ifadelerine yer verdi.NİĞDELİ İŞ ADAMLARI VE TURİZMCİLER SANATA DESTEK VERMİYOR..Etkinliğe yerel yönetim, kurum ve kuruluşların destek vermediğini, sanatçı olarak yalnız bırakıldığını vurgulayan Ressam Büte; “Niğde Müze Müdürlüğü'nden sergi süresince Manastıra giriş ücretlerinin alınmamasını istedim. Turkuaz AŞ ile görüşüp sorunu çözmesini beklerken engellemelerle uğraştım. Çabalarımı görmezden gelen kişi ve kurumlar; sergiye ne geldiler ne de desteklediler. Yeni İl Kültür ve Turizm Müdürümüz çok değerli bir kişi; henüz aktif olarak görevinin başında olmadığından, beni desteklemesine rağmen pek bir şey yapamadı. Ancak kendisiyle ileriye dönük çok güzel projeleri hayata geçirmek için mutabık kaldım. Niğdeli iş adamları ve turizmcilerinden de tam bir destek yok. Sadece etkinlikte boy göstermekle sorunlar çözmüyor. Niğde'yi gerçekten seven, turizm, sanat ve ekonomisine yürekten katkısı olacak yöneticilere çok ihtiyacımız var. Ben çok kısıtlı bütçelerle çok iyi tanıtım yapabiliyorsam ki yapıyorum, elinde devletin olanakları olanların bu çalışmalara uzak durması, katkı yapmaması çok düşündürücü“ dedi.SANAT SİYASETLER ÜSTÜNDEDİR...Sanatın siyasetler üstü olduğunu belirten Ressam Safa Büte; “sanatı politik bir malzeme gibi görüp, şu parti bu parti diye işi basitleştirerek bir yere varamayız. Bu ülke hepimizin. Herkes elinden ne gelirse yapmalı. Bir yumruk gibi olmalıyız. Ben yoluma kararlılıkla devam edeceğim. Bazen çevreme ve kendime bakıyorum; galiba ben bu konularda, yöneticilerimizden 150 yıl kadar daha ilerde yaşıyorum. Belki de sorun burada. Don Kişot Safa Büte, yel değirmenleriyle mücadeleye kaldığı yerden devam edecektir. '' şeklinde konuştu.