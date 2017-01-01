Varna ile Antalya arasında turizm işbirliği görüşüldü

Bulgaristan'ın Varna Belediye Başkanı Ivan Portnih, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel; iki şehir arasında turizm işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldılar..

16 Temmuz 2017 Pazar - Bulgaristan ın Varna Belediye Başkanı Ivan Portnih, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel i ziyaret etti. Antalya ya ilk kez 5 yıl önce geldiğini, kenti çok değişmiş ve güzelleşmiş bulduğunu belirten Ivan Portnih, “Muhteşem bir şehriniz var. Varna da Bulgaristan ın turizm başkenti. Turizm en çok iş sağlayan sektör. Antalya ya ile turizm konularında işbirliği yapmayı, deneyimlerinden faydalanmayı isteriz '' dedi.



Başkan Menderes Türel, işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, “Varna ile turizmde işbirliği çok isabetli olur. Özellikle tur paket satışlarında, Varna-İstanbul-Antalya gibi üçlü bir paket cazibeli olabilir. Rusya nın dahil olduğu başka bir paket çalışması yürütülebilir. İki kentin turizmcileri, karşılıklı heyetler oluşturarak, bir workshop yapabilir. Bu konuda çalışma başlatabiliriz '' diye konuştu.













