Eurowings Almanya'nın 4 Havalimanında Pazar Lideri

Eurowings tatil sezonunda Köln / Bonn, Stuttgart, Hamburg ve Düsseldorf'ta lider pozisyona yükselirken Hamburg ve Düsseldorf'taki Airbus A320 filo kapasitesini iki katına çıkarıyor

16 Temmuz 2017 Pazar - Düşük maliyetli havayolu Eurowings'in istikrarlı büyümesi, Alman hava yolu trafiğindeki güç dengesini değiştiriyor. Daha önce Köln / Bonn ve Stuttgart havalimanlarında bir numaralı havayolu olan Eurowings, Almanya'nın toplamda 4 havalimanında pazar lideri oldu. Bunun yanı sıra, Eurowings, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarında da bir numaralı taşıyıcı olabilmek için üst sıralara yükseldi.

Havayolu, büyük bir filo değişikliği yaparak Hamburg ve Düsseldorf üslerinde oturma kapasitesini ikiye katladı: 23 adet 90 kişilik Bombardier (CRJ 900) yerine 23 adet 180 yolcu kapasiteli Airbus A320'yi kullanılmaya başlandı. Airbus modeli bu uçaklar, Eurowings'in hedeflediği yaz rekorunun gerçekleşmesinde büyük rol oynayacak.



Eurowings'in CEO'u Oliver Wagner, “Yeni Eurowings pazarda ilgiyle karşılanıyor ve elde ettiğimiz sonuçlardan da görüldüğü gibi hızlı büyümemiz pazar tarafından kabul gördü. '' dedi. Sadece geçtiğimiz aylarda Eurowings, Münih, Palma de Mallorca ve Salzburg'ta 3 yeni merkez açtı. Wagner şöyle devam etti: “Almanya ve diğer pazarlardaki lider konumumuzu sağlamlaştırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.“ şeklinde konuştu















