Expo Antalya soruları yanıtsız kalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaklaşık 1.7 milyar TL harcanan geliri ise giderin yüzde 1'i düzeyinde kalan EXPO Antalya'nın hesabının verilememesine tepki gösterdi.

16 Temmuz 2017 Pazar - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın EXPO 2016 Antalya ile ilgili soru önergesini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yanıtladı. Çelik'in gönderdiği yanıt yazısında, harcama yapılan alanlar, gelirin kalemlere göre dağılımı, yolsuzluk iddiaları ve sağlanan gelirle ilgili somut sorularla ilgili hiçbir bilgi yer almadı. Bakan Çelik, “2016 Ekim ayına kadar devam eden EXPO kapsamında önemli faaliyetler ve organizasyonlar düzenlenmiştir. Organizasyon sonrasında sergi alanı tüm yapısal ve bitkisel unsurları ile ziyarete açık tutularak, Antalya'ya ve ülkeye hizmet etmeye devam edecektir '' demekle yetindi.



HALKIN PARASININ HESABI VERİLMELİ

Bakan Çelik'in soruları yanıtsız bırakmasını “çaresizliğin göstergesi '' olarak değerlendiren Budak, “ EXPO için Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor '1 milyar dolar harcadık' diyor, Bakan '1.7 milyar TL harcadık' diyor. Hangisi doğru? EXPO'yu biletle kaç kişi ziyaret etti? Ne kadar gelir elde edildi? Bu sorular bizim kişisel sorularımız değildir. EXPO'nun düzenlenebilmesi için kullanılan kaynak halkın vergilerinden karşılandı. Bu sorular halk adına soruluyor. Antalya EXPO'nun hesabının Antalya halkına, milletimize açıklanması gerekiyor. Ama AKP Hükümeti EXPO'nun hesabını veremiyor. Çünkü ortada büyük bir fiyasko var. 1 milyar 720 milyon TL harcanmış, gelir 20 milyon TL. Giderin yüzde 1'inden biraz fazla bir gelir var. Bu tablonun tek sorumlusu, EXPO sürecinde emeği olan sivil toplum örgütlerini, Antalya halkını dışlayan AKP Hükümetleridir. Genel sekreter değişimleri, yolsuzluk iddiaları hepsi yanıtsız bırakılıyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bunlar bugün cevaplanmasa bile, biz bunları halkımız adına takip edip, gerçekleri ortaya çıkaracağız '' dedi.



EXPO CAZİBE MERKEZİ Mİ?

Bakan Çelik'in kamuoyuna EXPO alanının özelleştirme kapsamına alındığını açıkladığına dikkat çeken Budak, “EXPO Antalya sona ereli 10 ay oldu ama bu alanın ne olacağı hala belirsiz. Bunun EXPO süreci yürürken belirlenmesi ve bittiğinde de ne karar alındıysa onun devreye sokulması gerekirdi. Sayın Bakan aradan 10 ay geçmiş 'ilginç öneriler bekliyoruz' diyor. Aklınız bugüne kadar neredeydi? Dünyada EXPO alanlarının tamamı cazibe merkezi olmuştur. Ülkelerine, bulunduğu bölgeye ciddi katkılar sağlamıştır. Antalya EXPO bir cazibe merkezi olabildi mi? Cazibe merkezi olabilseydi, böyle geleceği belirsiz olur muydu? Türkiye, Antalya böyle yönetilmeyi hak etmiyor. Büyük umutlarla ve beklentilerle gerçekleştirilen EXPO Antalya, AKP Hükümetlerinin yanlış tercihleri nedeniyle ülkemize ve Antalya'ya büyük bir maliyet çıkardı. Bu maliyeti halkımızın değil, sorumluların ödemesi gerekir '' diye konuştu.









