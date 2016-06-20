Muhammet Murat Cüntay, Wyndham Hotel Group Genel Müdürü oldu

Ante Turizm Grubu Direktörlüğü görevinden ayrılan Muhammet Murat Cüntay; Tryp by Wyndham İstanbul Airport ve Hawthorn Suites by Wyndham projelerinde Genel Müdür olarak göreve başladı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Ante Turizm Grubu Direktörlüğü görevinden 20.06.2016 tarihi itibariyle prensip kararı neticesinde ayrıldığını belirten Muhammet Murat Cüntay; 12.07.2017 tarihi itibariyle Tryp by Wyndham İstanbul Airport ve Hawthorn Suites by Wyndham projelerinde Genel Müdür olarak göreve başladığını açıkladı.Yeni görevi ve projeleri ile ilgili açıklamada bulunan Cüntay; “Projemiz içerisinde otellerimizin haricinde 2500 m kare oturum alanı üzerinde kurulu Sağlık Merkezi/Klinik, nizami ölçülere sahip ulusal, uluslararası müsabakalara, konser ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan spor salonumuz yer almaktadır.Sağlık ve Spor Turizmi alanlarında bir ilke imza atacak olan projemiz son halini önümüzdeki günlerde alacak ve hizmete girecektir.“ ifadelerine yer verdi.