Çinli Turistler Tayland'da 6 Ayda 7 Milyar Dolar Harcadı

Tayland Turizm ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk yarısında Tayland'a giren yabancı turistlerin sayısı 17,33 milyona ulaştı ve Tayland'a 25 milyar ABD Doları turizm geliri bıraktı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi - Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Yabancı turistlerin yüzde 27'sini oluşturan Çinli turistler Tayland'da 6 milyar 893 milyon dolar harcadı.



Tayland'ın en büyük yabancı turist kaynağı olan Çin'den giden turistlerin sayısının bu yıl 9 milyonu aşması ve Tayland turizmine 14 milyar 290 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor.









