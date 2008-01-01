Pierre Loti'ye TripExpert 2017 ödülü

Dünya Çapındaki Uzmanlar Pierre Loti Tepesi Turistik Tesisleri'ni TripExpert 2017 Ödülüne Laik Gördü...

17 Temmuz 2017 Pazartesi - turizmhaberleri.com-haber merkezi
18. yüzyıllardan günümüze İstanbul halkının uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi; Haliç'in muhteşem panoramasını seyredebileceğiniz en mükemmel alan...Ünlü Fransız yazar Pierre Loti'nin adını taşıyan Tarihi Kahve restore edilerek orijinal “Türk mahallesi“ halinin yaşatılmasıyla birlikte İstanbul'un mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri olmaya devam ediyor.

Tesis içinde Tarihi Kahve, A ziyade Restaurant, Yeşil Cafe, Nargilevi, 7 ayrı konaktan oluşan 67 oda ve 115 yataklı Turquhouse Hotel bulunuyor. Ayrıca Haliç manzaralı, aynı anda 1400 kişinin yararlanabileceği açık bahçe alanı da mevcut. 19. yüzyılda İstanbul'a gelen hemen bütün yabancıların ve seyyahların da uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi, günümüzde de turistlerin ilgi odağı.

Pierre Loti Tepesi Turistik Tesisleri; Trip Exper 2017 Uzman Seçimi Ödülünü kazandı. 70'in üzerinde dünyaca ünlü seyahat yayınlarından gelen profesyonel değerlendirmelere dayanarak yapılan derecelendirmede ödüle hak kazanan Pierre Loti Tepesi Turistik Tesisleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Turizm emekçilerin mesleğidir. Gerek iş gücünü gerekse yorgunluğumuzu bir kenara koyup tesisimiz için gecemizi gündüzümüze kattığımızın haklı galibiyetini kutladık. Trip Exper 2017 uzman Seçimi Ödülünün kazananlar arasında olmanın haklı onurunu ve gurunu yaşıyoruz. Bu ödül gazetecilerin ve profesyonel seyahat yazarlarının görüşlerini yansıtıyor ve sadece dünyanın en iyi cazibe merkezlerine veriliyor.“







Kaynak: turizmhaberleri.com

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PİERRE LOTİ'YE TRİPEXPERT 2017 ÖDÜLÜ
          
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