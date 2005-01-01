Antalya'da Engelsiz Plaj Sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Antalya hedefi doğrultusunda Konyaaltı Sahili'nde oluşturduğu Engelsiz Plaj törenle hizmete girdi. Engelsiz Plaj, engelli vatandaşlar ve engelli derneklerinde sevinçle karşılandı

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Antalya Büyükşehir Belediyesi, engellilerin rahatça denize girebileceği engelsiz plajı Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, meclis üyeleri, Engelli Dernekleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.2005'ten bu yana Türkiye'de engellilerin haklarıyla, sağlıklarıyla, eğitim ve istihdamlarıyla ilgili çok iyileştirmeler yapıldığını anlatan Vali Karaloğlu, “Bugün de Antalya'da yaşayan ya da Antalya'ya gezmeye gelen engelli vatandaşlarımız için şehirdeki yaşam kalitesini de yukarıya çekecek önemli bir hizmeti açıyoruz. Birleşmiş Milletler'in şehirlerin yaşam kalitesini belirleyen kriterlerinden en önemlisi engelli vatandaşların kamu hizmetine erişimine sağlanan imkanlar. Engelli vatandaşlarımız sıkıntı çekmeden artık buradan denize girebilecek. dedi.Engelsiz plaj hizmetini Konyaaltı'nda daha önce de başlattıklarını hatırlatan Menderes Türel, şunları söyledi: “Bu sene Konyaaltı Plajı'nın yönetiminde bir değişiklik yaptık. bu yıl Konyaaltı projemizin yap işlet devret yani özel sektör eliyle yapılmasını istemiştik. Bu sene burada farklı bir uygulama yapacağız. Turizmde geçen sene yaşanan sıkıntılar, dünya üzerindeki olumsuz gelişmeler ister istemez bizim de hesaplarımızı değiştirdi. Konyaaltı Sahil Projemiz, Mimarlar Odası ile elde ettiğimiz ödüllü bir yarışmaydı. 49 proje içinden seçildi. Tabi ki önemli finansman gerekiyor. O yüzden yap işlet devret noktasında bir tercihimiz oldu. Ayrıca işletilmesinin özel sektör marifetiyle olması daha da isabetli oluyor.YENİ İHALE GİRİŞİMİ OLMAYACAKAncak bu konuda bir yatırımcı bulabilme şansımız olmadı. Birkaç kez ihaleye çıktık hatta bölerek ihaleye çıktık yine olmadı. Şimdi artık iş başa düştü diyoruz. Bundan sonra yeni bir ihale girişimimiz olmayacak. İnşallah Ağustos ayı içerisinde ihalemizi Konyaaltı Projesi ile ilgili belediye olarak yapacağız. Yapımını belediye olarak biz üstleneceğiz. Sezon bittikten sonra en geç Kasım ayı gibi inşaatına başlayıp 2018 yaz sezonuna da bu projeyi yetiştirerek artık bu sahili tırların, kamyonların, arabaların geçtiği araç trafiğinden kısmen arındıracağız. Bir transit amaçlı değil; kontrollü bir trafik söz konusu olacak. Yolun da önemli bir bölümü spor tesisleri ile yaşam alanları ile park alanları ile yayalaştırılmış olacak '' dedi.ENGELLİ ASANSÖRÜNÜ PARÇALADILAREngelli Plajın Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete girdiğini belirten Türel; Bayramdan sonra denizin içine kadar giren engelli asansörünün birileri tarafından parçalandığını, hızlı bir şekilde zararın giderilerek tekrar hizmete sunulduğunu, bölgenin kameralarla gece gündüz denetlendiğini aktardı.HALKIN ENGELLİ FARKINDALIĞI ARTMALI..Engelli sorunlarının bütün halkın katılımıyla çözümlenebilecek bir husus olduğunun altını çizen Başkan Türel, “Engelsiz şehir hedefimizle engelli vatandaşlarımızın yaşadığı evleri engelsiz hale getirecek yatırımları yapıyoruz. Kiracı da olsa yapıyoruz, mülk sahibi olmasına gerek yok. Evinin rampası yok, lavabosu yüksekte ama orada yaşayan bir engelli kardeşim var. Ben o evi engelsiz hale getirmekle mükellefim. Bizim gayretimiz bir yere kadar. Kaldırımın üzerine ve yaya geçidi üzerine park eden vatandaşımız engelli kardeşlerimizi engellediğinin farkında olmalıdır. Bütün halkımızla binalarda, iş yerlerinde birçok konuda daha fazla hassasiyetle bu konudaki farkındalığa ihtiyacımız bulunuyor.“ dedi.ENGELLİLERİN DENİZ HASRETİ SON BULDUEngelsiz Plaj, engelli vatandaşları ve engelli derneklerinde de sevinçle karşılandı. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, “Deniz hasretimiz son buldu. Antalya sahillerine yakışan bu prestijli plajın gerçekleşmesini sağlayan Sayın Menderes Türel başkanımıza, saygı değer eşi Ebru Hanıma, sahada bize istek ve taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapan belediye ekiplerine teşekkür ederim. '' dedi.Engel Tanımayanlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Özkan Gönenç, “Engelsiz Plaj kısa zaman içinde gündeme geldi ve projelendirildi. Değerli başkanımızın doğru yatırımlara zamanında ve yerinde destek vermesiyle bugün bu onurlu güne erişmiş olduk. Ben kendi adıma mutluyum. Dernek üyelerim ve tüm Antalyalı engelliler adına mutluyum. Çünkü Antalya bir ilki daha yaşıyor. Bize bu ilki yaşatan değerli başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum '' dedi.Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Rahim Ezgi, “Bugün burada devrim niteliğinde atılan ilk adımı kutluyoruz. Eşit, erişilebilir hayatı mümkün kılan, yaşamı ortak paylaşmayı amaçlayan Engelsiz Plaj en önemli çalışmalardan birisi olarak bizlerin hizmetine sunuldu. Ne kadar teşekkür etsek az '' ifadesini kullandı.Engelsiz Plajı'nda sabah 07.00'den akşam 23.00'e kadar vardiyalı olarak güvenlik ve cankurtaran görev yapacak.