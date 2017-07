Yunanistan'dan gelen turist sayısını 1 milyona çıkarmalıyız

TUROB, Kuzey Yunanistan Ticaret Odası ve Yunan turizm örgütleri Selanik'te toplandı.. İşte Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının eski günlere dönmesi için yapılan görüşmelerden önemli başlıklar..

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Yunanistan her yıl 1 milyonu aşan sayıda Türk turistini ağırlarken, ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısı ise son 3 yıldır geriliyor. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, “Hedefimiz kısa sürede Yunanistan'dan gelen turist sayısını 1 milyona çıkarmak '' dedi. Bayındır, sadece Selanik'i yılda 120 bin Türk'ün ziyaret ettiğine, bunun yüzde 90'ının kendi araçlarıyla gittiğine de dikkat çekti.Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yeniden artışa geçmesi için Yunan turizmcilerden işbirliği teklifleri yağıyor. Bu amaçla girişimlerde bulunan Kuzey Yunanistan Ticaret Odası ve Yunan turizm örgütleri örgütleri, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) heyetini Selanik'de ağırladı. Başkan Timur Bayındır'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Taner Yallagöz, Genel Müdür İsmail Taşdemir ve TÜROB Üyesi Nuri Kalyoncu'dan oluşan TÜROB heyeti Selanik'te temaslarda bulundu ve Kuzey Yunanistan Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Türk-Yunan Turizminin Geliştirilmesi' konulu çalıştayda Yunan turizmcilerle bir araya geldi.Selanik temaslarıyla ilgili bir açıklama yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, “Ortak çalışmalar ve temasların artırılması ile Yunanistan'dan ülkemize olan turist akışının eski günlerine dönmesini hedefliyoruz. Hedefimiz kısa sürede Yunanistan'dan gelen turist sayısını 1 milyona çıkarmak. Yunan turizmcilerin sadece Türkiye'den Yunanistan'a giden turist sayısının artması konusunda değil, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yeniden artışa geçmesi konusunda da büyük bir arzusu bulunuyor '' dedi.2016'da sadece Selanik'i 120 bin Türk turistin ziyaret ettiğine ve işaret eden Bayındır, şunları söyledi: “Bu sadece otelde kalanları ifade ediyor. Günübirlik gidenler ya da yazlık ev kiralayanlar bu rakama dahil değil. Bu 120 bin kişinin sadece 16 bini acenteler aracılığıyla, geri kalanı da kendi araçlarıyla gitmiş. Yunan turizmciler, acenteler vasıtasıyla ülkeye gidişlerin ve Yunanistan'dan Türkiye'ye gelişlerin artmasını istiyor. Türkiye'den Yunanistan'a gidenler ağırlıklı bireysel. Yunanistan'dan ise grup olarak geliyorlar. Ayrıca Yunan turistler ağırlıklı İstanbul'a gelirken tanıtımlarda İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin Yunan pazarında Bursa, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Eskişehir ve Kayseri gibi destinasyonları da ön plana çıkaracağız. ''Türk turist artışı sürüyor“Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar '' diyen Bayındır, “Yunan turizmciler bize, turizmde Türkiye'nin yerini hiç bir ülke dolduramayacağını ifade ettiler. Türk turistin harcama kapasitesi de oldukça yüksek. Türklerin yüzde 80'i Yunan Adaları'nı ve Kuzey Yunanistan'ı tercih ediyor. Kalan yüzde 20'si Atina ve diğer yerlere gidiyor. Bu yıl Türkiye'den ülkeye giden turist sayısında ise yüzde 15 civarında artış meydana geldiğini ilettiler '' dedi.“Selanik'te, Yunan meslektaşlarımızla iki ülke turizmini daha iyi şekilde nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik '' diyen Bayındır, “Yunan turizmcilerin bize verdiği mesaj şu: İki ülkenin toplam nüfusu 90 milyonu aşıyor. Ancak karşılıklı olarak sadece 1.5 milyonluk turizm hacmi var. Bizden 1 milyona yakın turist gidiyor. Oradan 500 bin turist geliyor. Halbuki bu hacmin ez an 10 milyon olması lazım. Bunun için de ortak tanıtım çalışmaları ve etkinlikler yapılması kararı alındı. Siyasetin turizmden ayrıştırılması gerekiyor. Türkiye ile iş yapma konusunda çok istekliler. En kısa süre içinde bir workshop çalışması yapacağız. Tanıtımlara başlayacağız '' diye konuştu. Bayındır,Yunan turizmcilerin daha önce dile getirdikleri bir öneriyi tekrarladıklarına dikkat çekerek, “Uçaklara verilen yakıt desteği benzeri bir teşvik uygulamasının ülkelerinden Türkiye'ye otobüsle yapılacak turistik turlarda talebi artıracağını düşünüyorlar '' dedi.Başkonlosos Okan'a ziyaretSelanik'teki temasları kapsamında T.C. Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ı ziyaret eden Başkan Bayındır, Başkonsolos Okan'dan Yunanistan'daki gelişmeler ve sektöre yönelik talepler konusunda bilgi aldı. Buna göre;- Yunanistan ekonomisi hızla toparlanıyor,- Türkiye'ye olan talepte artış eğilimi var,- 9.Türk-Yunan Turizm Forumu İzmir'de gerçekleşecek,- Türk turistler için Yunan makamlarına “basitleştirilmiş vize '' uygulaması önerildi,- Uzak destinasyonlarda iki ülke tek paket olarak pazarlanabilir,- İstanbul-Selanik hızlı tren hattı için çalışmalar başlatılacak,- İki ülke Başbakanının katılımında 2017 yılının son çeyreğinde Selanik'te üst düzey toplantılar ve ortak kabine toplantısı yapılacak. Bu ziyaretin tanıtım adına önemli çıktıları olacaktır.- Feribot ile ulaşım ve kruvaziyer turizmi anlamında karşılıklı iş birliği geliştirilmelidir,- İzmir liman ücretleri Yunanlı denizciler tarafından çok yüksek bulunuyor, indirilmesi için çalışma yapılmalı,- Yunanistan otel yatırımı için çok cazip imkanlar sunuyor.Çalıştaydan çıkan öneriler:Bayındır, çalıştayda da iki ülke arasında turizm alanında yaşanan gelişmeler ile turist sayısının artırılması konusunda değerlendirmeler yapılarak şu önerilerin öneriler sunulduğunu söyledi:- Türkiye'de faaliyet gösteren otelcilerin katılımında Selanik'te bir çalıştay düzenlenmesi,- Kültür ve Turizm Bakanlığının Selanik'te Tanıtma Müşavirliği açması,- Otobüs ile tur düzenleyen seyahat acentalarına yakıt desteği verilmesi,- Sınır ve gümrük geçişlerinin iyileştirilmesi ve burada sunulan hizmetlerin hızlandırılması,- Özellikle uzak destinasyonlarda THY'nin de sunduğu avantajlar dikkate alınarak Türkiye ve Yunanistan ortak paketlerinin hazırlanması çalışmalarının başlatılması,- 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Selanik'te düzenlenecek Philoxenia Turizm Fuarında uygulanan 'hosted buyers' programından Türk otelcilerin de yararlanması,- Türkiye'nin Yunan pazarında Bursa, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Eskişehir ve Kayseri gibi destinasyonları da ön plana çıkarması,- İnanç turizmi alanında ortak çaba harcamak gerekir. Sümela manastırı restorasyonu daha erken bitirilmeli. İzmir'de her yıl Ocak ayında başlayan denize haç atma etkinliği önemli bir turizm etkinliği olacaktır,- Türkiye müze ücretleri Yunan öğrencilere indirimli özel ücret uygulamalı,- Yunan turistlerin çok beğendikleri Türk mutfağı tanıtım çalışmalarında kullanılmalı,- Spor turizmi yönünden İstanbul'daki stadyumlara turlar düzenlenmesi, dünya standartındaki tenis kortlarının tanıtımı yapılmalıdır,- Kongre döneminde pre/post turlar için karşılıklı işbirliği yapılmalıdır.Çalıştaya kimler katıldı?Selanik'teki çalıştaya TÜROB Heyetinin yanı sıra T.C.Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, Ticaret Müşaviri M. Serkan Buralı, THY Selanik Müdürü Utku Yazan, Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası Başkanı Dimitris Simeonidis, Yönetim Kurulu Üyeleri Stefanos Hajimanolis, Christoforos Ediaroglou, Selanik Kongre Bürosu Müdürü Efi Koudeli, Selanik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dimitris Simiakos, Selanik Turizm Organizasyonu Halkla İlişkiler Müdürü Klelia Grammatikopoulou, Selanik&Makedonya Bölgesel Turizm Organizasyonu Direktörü Evdoxia Dermedesiotou, Yunanistan Otelciler Birliği Üyesi, Halkidiki Otelciler Birliği Başkanı Grigoris Tassios ile basın mensupları Annie Karolidou ve Sakis Papadoulos katıldı.Pazar geriliyorTürkiye'ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 804 bin ile rekor kırarken, 2015'te 755 bine, 2016'da 593 bine geriledi. Bu yıl ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 204 bin kişi oldu. Yunanistan resmi otoritelerine göre Türkiye'den Yunanistan'a 2015'te 1 milyon 150 bin kişi gitmişti. 2016 yılında ise TÜİK verilerine göre, bu rakam 798 bin kişi oldu.2017'de gerileme sürdü