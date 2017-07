Berk Karabaş Yazıyor: Hong Kong İzlenimlerim

Profesyonel Turist Rehberi Yazarımız Berk Karabaş; Hong Kong izlenimlerini aktarıyor. İşte Avenue of Stars, Victoria Zirvesi, Man Mo Tapınağı, Nathan Caddesi,Hong Kong Parkı, Po Lin Manastırı ve daha fazlası...

Kaynak: turizmhaberleri.com

Bu yazımda; Türkiye'den Uzak Doğu'ya doğru uzanan yolculuğumda, yıllarca sabırla ziyaret etmeyi beklediğim ve sonunda gerçekleştirdiğim, 150 yıl İngiliz kolonisi olarak kalan ve dolayısıyla halen birçok yerinde İngiliz etkisini taşıyan Hong Kong' u kaleme almaktan, düşünce ve bilgilerimi sizlerle paylaşmaktan onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.Uzun saatler boyunca uçakta kapalı ortamda kalmanın ve özellikle de yıllarca beklemiş olmanın verdiği duygular ile Hong Kong' a vardığım o akşam, valizimi otelimin odasına bırakıp ertesi sabaha kadar sokaklarında gezerken, İngiliz Devlet Başkanı Winston Churchill in Hong Kong'u; “alınamayacak kale '' olarak nitelendirdiği sözü hatırlayıp, attığım her adımda Hong Kong'un tarihteki önemini daha çok hissettim.Hong Kong' a yaptığım gezimin ilk durağı olan, “TsimShaTsui '' bölgesinde yer alan “Avenue of Stars '' olarak anılan yerde gezerken, aktör ve savunma sanatı ustası olan Bruce Lee' nin heykeli; çok sevdiğim, ayrıca bana hayatımın birçok alanında ışık tutansözünü adeta fısıldar gibiydi..Gezime devam ederken; yine aynı bölgede beni karşılayan 1915 yılında inşa edilen 44 metre yüksekliğindeki Hong Kong Saat Kulesi tüm ihtişamı ile bana İzmir'imizin simgesi olan Saat Kulesi'ni anımsattı.Hong Kong' un büyüleyici atmosferi içerisinde kaybolurcasına gezerken; çevrenin güvenliği, satılan elektronik ürünlerin ucuzluğu, insanlarının bakımlı ve son derece özgüveni yüksek duruşları gözlemlediğim beni etkileyen detaylardan bazılarıdır.Toplu ulaşım araçlarını kullanırken vakit bularak okuduğum kitaplarda, Hong Kong ile ilgili edindiğim bir takım bilgileri de paylaşmak isterim.Dünyanın en önemli liman kentlerinden birisi olan Hong Kong; yaklaşık 260 adaya sahiptir ve 1950-1990 yılları arasında gelişiminin büyük bölümünü tamamlayıp, finans ve turizm sektöründe dünyanın sayılı şehirleri arasına girmiş olup, halen de hızla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.Hong Kong; yakın tarihinde yaşadığı önemli birtakım olayların yanı sıra, arkeolojik tarihi ile de önemli bir coğrafyada yer almakta olup, üzerinde yapılan kazılar 30.000 yıl öncesinden kalma buluntuları ortaya çıkarırken, bölgedeki binlerce yıllık yerleşim hakkında da bizlere bilgi verebilmektedir.Hong Kong'un görselliği ile beni etkileyen gökyüzüne doğru uzanan oldukça yüksek binalarını bir de Victoria Zirvesi'nden (Victoria Peak) görmek için ve ilk olarak yaklaşık 20 sene önce izlediğim ünlü aktör Jean Claude Van Dammeın başrol oynadığı “Blood Sport '' filminin beni en çok etkileyen sahnesini de yerinde yaşamak amacı ile PeakTram biletini alırken, hissettiğim heyecanı hiçbir zaman unutamayacağım. Victoria Zirvesi'nden aşağıya doğru bakarken tüm açıklığı ile gördüğüm binaları; 1988 yılında çekilen filmdeki sahne ile karşılaştırdığım zaman, Hong Kong' un hızla gelişmekte olduğunu daha net olarak algılayabildim.Hong Kong' a yapılacak ziyaretlerde benim de ilgimi çeken, Edebiyat Tanrısı Man Tai ile Savaş Tanrısı MoTai adına yapılmış “Man Mo Tapınağı '' , 554 metre yüksekliği ile Hong Kong' un en yüksek noktası olan “Victoria Zirvesi '' , en önemli ve hareketli caddelerinden biri olan “Nathan Caddesi '' , eğer şehrin gürültülü ortamından uzaklaşmak istiyorsanız; “ Hong Kong Parkı '' , Budist Manastırı olan “Po Lin Manastırı '' , 393 metre yüksekliği ile Hong Kong un en yüksek gözlem noktası olan 2011 yılında açılan“Sky100 '' , 1970 yılında kurulan “Kowloon Parkı '' ile yazımın başında sözünü ettiğim “Avenue of Stars '' sizlere de görmenizi tavsiye edeceğim başlıca yerler arasındadır.Hong Kong' da yer alan kafelerin iç görsellikleri ile turistleri cezbederek, farklı yemek kültürleri ile de onları etkisi aldığını gözlemlediğimde şaşırmadım. Özellikle; Çin ve Asya mutfağı yemeklerini bulunduran Hong Kong, aynı zamanda bir çok ülkenin de mutfağına sahip restoranları ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Congee, Noodles, TongSui ve çeşitlideniz ürünleri ile hazırlanan yemekler bizlere yemek kültürlerini tanımamız açısından fikir vermektedir.Eğer fırsat bulup bir gün Hong Kong' u ziyaret etme şansına sahip olabilirseniz; Uzak Doğu kültürünü yansıtan, görsel ve kültürel niteliklerini bizzat yaşayarak öğrenebilirsiniz.