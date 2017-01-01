Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı. Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş oldu. 5 Bakanın yeri değişti, 6 yeni isim Kabine'de..Turizmciler bu değişimden dolayı memnuniyetlerini dil getirdiler.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım; son dakika açıklaması ile yeni kabineyi duyurdu.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yerine Numan Kurtulmuş getirildi.Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yeni Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmasına ilişkin şu açıklamada bulundu:: “Sayın Numan Kurtulmuş'un yeni Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sektör olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde kabine değişiklinin de hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın Kurtulmuş'un deneyimli bir siyasetçi olarak özel sektör ile el ele sektörün sorunlarına eğileceğine ve olumlu adımlar atacağına inanıyoruz." dedi.Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile turizmdeki sıkıntıların aşılması yönünde uyum içinde çalışacaklarına inandıklarını belirten Bayındır; Yeni bakanımızın en büyük şansı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda son derece deneyimli ve işinin ehli bir kadronun olmasıdır. Sektörümüze önemli katkıları bulunan Sayın Bakan Nabi Avcı'ya da teşekkürü borç biliriz. '' ifadelerine yer verdi.İŞTE YENİ KABİNE:Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni Kabine listesi ise şu isimlerden oluşuyor:Başbakan Yardımcısı: Bekir BozdağBaşbakan Yardımcısı: Mehmet ŞimşekBaşbakan Yardımcısı: Fikri IşıkBaşbakan Yardımcısı: Recep AkdağBaşbakan Yardımcısı: Hakan ÇavuşoğluAdalet Bakanı: Abdülhamit GülAile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan KayaAvrupa Birliği Bakanı: Ömer ÇelikBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk ÖzlüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide SarıeroğluÇevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanı: Mevlüt ÇavuşoğluEkonomi Bakanı: Nihat ZeybekçiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat AlbayrakGençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın BakGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref FakıbabaGümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçiİçişleri Bakanı: Süleyman SoyluKalkınma Bakanı: Lütfi ElvanKültür ve Turizm Bakanı: Numan KurtulmuşMaliye Bakanı: Naci AğbalMilli Eğitim Bakanı: İsmet YılmazMilli Savunma Bakanı: Nurettin CanikliOrman ve Su İşleri Bakanı: Veysel EroğluSağlık Bakanı: Ahmet DemircanUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan