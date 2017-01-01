Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş oldu

Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı. Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş oldu. 5 Bakanın yeri değişti, 6 yeni isim Kabine'de..Turizmciler bu değişimden dolayı memnuniyetlerini dil getirdiler.

19 Temmuz 2017 Çarşamba - turizmhaberleri.com-haber merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım; son dakika açıklaması ile yeni kabineyi duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yerine Numan Kurtulmuş getirildi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yeni Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmasına ilişkin şu açıklamada bulundu:: “Sayın Numan Kurtulmuş'un yeni Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sektör olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde kabine değişiklinin de hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın Kurtulmuş'un deneyimli bir siyasetçi olarak özel sektör ile el ele sektörün sorunlarına eğileceğine ve olumlu adımlar atacağına inanıyoruz." dedi.

Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile turizmdeki sıkıntıların aşılması yönünde uyum içinde çalışacaklarına inandıklarını belirten Bayındır; Yeni bakanımızın en büyük şansı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda son derece deneyimli ve işinin ehli bir kadronun olmasıdır. Sektörümüze önemli katkıları bulunan Sayın Bakan Nabi Avcı'ya da teşekkürü borç biliriz. '' ifadelerine yer verdi.

İŞTE YENİ KABİNE:
Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni Kabine listesi ise şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan




Kaynak: turizmhaberleri.com

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YENİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ OLDU
          
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