Çin'den ABD'nin İran'a Yaptırımları Artırma Kararına Tepki
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören kararına tepki gösterdi.
19 Temmuz 2017 Çarşamba
- Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarından dün yapılan açıklamalarda, 'uluslararası suç faaliyetlerini ve balistik füze programını destekledikleri' gerekçesiyle 7 kişi ve 11 kuruluşa yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Listede, Çinli firma ve vatandaşlar da yer alıyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, bugünkü basın toplantısında, konuyla ilgili olarak, 'Tüm tarafların İran nükleer anlaşmasını koruma ve sürdürme sorumluluğu bulunuyor.' değerlendirmesini yaptı.
Çin'in her tür nükleer silahların yaygınlaştırılması faaliyetine kararlılıkla karşı olduğunu ifade eden sözcü, herhangi bir ülkenin kendi iç yasalarına dayanarak sözde 'sınır aşırı yetkilerine' de daima karşı çıktıklarını vurguladı.
Sözcü, etkili bir uluslararası işbirliği için tüm tarafların karşılıklı güveninin gerektiğini de dile getirdi.
İran nükleer sorununa ilişkin kapsamlı anlaşmanın, çok taraflılığın önemli bir başarısı olduğunu hatırlatan Çinli sözcü, bunun ayrıca bir uluslararası soruna siyasi ve diplomatik yollardan barışçıl şekilde çözüm getirilmesi için de güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.
Açıklamasında, İran'ın ilgili tedbirleri etkin olarak uyguladığına, çeşitli ülkelerle ekonomik ve ticari işbirliğini de güçlendirdiğine işaret eden sözcü, bu adımların uluslararası toplumun istekleriyle de aynı doğrultuda olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: turizmhaberleri.com