BİR İLK: Şampiyon Beşiktaş Kamp için Çin'de

Türkiye Futbol Süper Ligi'nde bu sene şampiyon olan Beşiktaş, uzun bir yolculuğun ardından dün Çin'e ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Çin programı kapsamında Alman FC Shalke 04 ile Zhuhai kentinde hazırlık maçı yapacak.