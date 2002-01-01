BİR İLK: Şampiyon Beşiktaş Kamp için Çin'de
Türkiye Futbol Süper Ligi'nde bu sene şampiyon olan Beşiktaş, uzun bir yolculuğun ardından dün Çin'e ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Çin programı kapsamında Alman FC Shalke 04 ile Zhuhai kentinde hazırlık maçı yapacak.
19 Temmuz 2017 Çarşamba
- Kulüp Başkanı Fikret Orman Çin kampı öncesinde basına verdiği demeçte, Çinli futbol taraftarlarıyla ilişkinin önemine değindi. Orman, “Çin'le ilişkileri geliştirmek istiyoruz, sadece futbolcu transferi alanında değil.“ dedi ve Çin'deki temaslarına, takımdan önce, Pazar günü Shanghai'de başladı.
Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre; Çin ziyareti kapsamında Shanghai Futbol Federasyonu'na giden Orman, burada direktör Junwei Zhu ile görüştü. Görüşmenin gündeminde ise iki ülke arasında futbol alanında yapılabilecek işbirlikleri vardı.
ÇİN İLE UZUN SOLUKLU PLANLARIMIZ VAR
Orman, Jun ile görüşmesinin ardından daha uzun vadeli planların olabileceği sinyalini verdi. “Bu yıl sadece bir maç yapacağız. Önümüzdeki dönemde daha uzun soluklu planlarımız olacak. Dünya takımı olma yolunda attığımız bu ilk adım Çinli yetkililerle yaptığımız ziyarette karşılıklı fikir alışverişiyle daha da somutlaştı“ dedi.
Takımın her sene Çin'e kampa gelmesi dahi gündeme gelebilir.
Siyah-beyazlı ekip bu akşam Zhuhai Sports Center'da, saat 20.00'de Bundesliga'da mücadele eden Shalke 04 ile karşılaşacak.
Karşılaşmaya başta Guangzhou ve Shenzhen olmak üzere Çin'in birçok bölgesinden Türk futbolseverlerin katılması bekleniyor. Ayrıca takımın bünyesinde yer alan Avrupalı futbolcuların da yine çevre kentlerden pek çok Avrupalı ve Çinli futbolseverin maça katılımını etkileyeceği ön görülüyor.
Çin'in hedeflerinin bir ortağı da Beşiktaş
Beşiktaş-Shalke maçı bu yaz Çin'de düzenlenen tek hazırlık maçı değil. AC Milan ile Borrissia Dortmunt dün Guangzhou'da düzenlenen maçta ter döktüler.
Öte yandan, FC Bayern-Arsenal maçı bu akşam Shanghai'de, FC Bayern-AC Milan maçı ise 22 Temmuz'da Shenzhen'de ve Chelsea-Arsenal maçı da yine 22 Temmuz'da başkent Beijing'de düzenlenecek. Beşiktaş da bir dünya takımı olma yolundaki ilk adımını Çin'de atmış oldu.
Yabancı takımlar Çin pazarını yakalama ve Çinli taraftar kazanma çabalarını sürdürürken, Çin de kendi futbol yeteneklerini geliştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in geçtiğimiz ay FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Beijing'de yaptığı görüşme de, Çin'in bu konuda ne kadar istekli ve kararlı olduğunun kanıtı.
Xi, FIFA Başkanı ile görüşmesinde, son yıllarda futbol reformuna ve gelişimine ilişkin genel plan üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Çin'in, FIFA'nın çalışmalarına aktif destek vererek, dünya futbolunun gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
Bu çerçevede bakıldığında Beşiktaş'ın bu kampından hem Türk temsilcisinin, hem de Çin'in karlı çıkacağını söylemek güç değil. Bu anlamda iki taraf da birbiri için bulunmaz bir fırsat.
2002 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alarak, ilk kez birbirini futbol anlamında tanımaya başlayan Çin ile Türkiye'nin bu anlamdaki iletişimi Türk takımlarında oynayan futbolcuların Çinli takımlarda forma giymesiyle devam etti. Ersan Adem Gülüm, Demba Ba, Burak Yılmaz ve Ahmet Dursun'un Çinli takımların kadrosuna katılmasıyla bu ilişkiler giderek sıkılaştı. Çin'in Türkiye Büyükelçisi Yu Hongyan'ın, 7 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen Beşiktaş'ın şampiyonluk balosuna katılımı da Beşiktaş ve Çin arasındaki dostluk ilişkilerinde önemli bir basamak niteliğinde. Görünen o ki, bu ilişkiler daha da artarak devam edecek.
Kaynak: turizmhaberleri.com