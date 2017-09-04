Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başlıyor
Bodrum Belediyesi destekleriyle Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sanatseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.
19 Temmuz 2017 Çarşamba
- Piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığını, piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğini yaptığı, 24 Temmuz - 4 Eylül 2017 tarihli 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde bu yıl ülkemizin yanı sıra Brezilya, Norveç, İtalya, Fransa, Küba, Rusya ve Güney Afrika'dan gelecek müzisyenler tarafından 21 konser verilecek. Toplam 6 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde festival bu yıl da, 3 ayrı konseptte sunulacak.
Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali basın toplantısına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay ile Uludağ Premium Marka Müdürü Ceylin Erbak Aytekin katıldı.
Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin 14. yılında unutulmayacak bir program hazırlandığını belirterek şunları söyledi: “ 26 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan festivalimizde 'Taşta“ konseptli klasik müzik konserlerimiz, 25 asırlık tarihi Koyunbaba Antik Taş Ocağı'nda olacak. Son 2 yıldır festival bünyesinde gerçekleşen 'Suda' ve 'Kumda' konserleri ise Gümüşlük sahilinde izleyici ile buluşacak. Ben bu festivalde emeği geçen bütün dostlarımıza, sponsorlarımıza ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür ediyorum.“ dedi.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de, 10 yıldır takip ettikleri Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin son 2 yıldır da ana sponsorluğunu üstlendiklerinin altını çizerek şu açıklamada bulundu: “Devletimizin önemli sanatçısı Gülsin Onay danışmanlığında ve Eren Levendoğlu'nun gayretleriyle Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon'un çok ciddi destekleriyle bugüne kadar gelmiş bir festival. Ben her yıl bu festivalin nasıl bu kadar gelişebildiğini ve her yıl nasıl bu kadar üstüne koyabildiğini hayretler içerisinde izleyen bir kişiyim. Bodrum benim 70'li yılların başından beri geldiğim, artık kendimi köylüsü saydığım bir yer. Ve gerçekten bir inci tanesi gibi olan Egemizde, her şeye rağmen pırıl pırıl parlıyor. Bu mücadelenin gerçekten sürmesi, bunun yaşatılması, sanatseverlerin burada izleyici olarak yerlerini alması en büyük katkıdır. Bu olayı yaşatmak, yüceltmek, ileriye taşımak sadece Bodrumumuz için değil, genelde ülkemiz için de büyük bir katkıdır. Bütün Bodrumluları, yarımadayı, aralarında bulunduğu çok önemli sanatçıların performans göstereceği bu güzel buluşmaya davet ediyorum.“ şeklinde konuştu.
Uludağ Premium Marka Müdürü Ceylin Erbak Aytekin, festivale 2 yıldır destek sağladıklarını belirttiği konuşmasında, “Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 10 yılı aşkın süredir ülkemizin klasik müzik kültürünün gelişmesi için çok değerli katkılarda bulunuyor. Bir yandan dünyadaki ünlü isimleri buraya getirirken diğer taraftan da genç yetenekleri bu konuda cesaretlendiriyor, teşvik ediyor. Uludağ Premium olarak bizler de uzun soluklu, anlamlı bir etkinlik olan Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin, müzikseverlerin yerli ve yabancı birçok sanatçıyla buluşmasına destek vermekten çok mutluyuz.“ ifadelerini kullandı.
Bodrum'un Akdeniz çanağında en önemli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan önemli bir kent olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, “Bu festival, aynı zamanda Bodrum'un ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Halikarnas demek; sanat, kültür, güzellik, aşk dolu bir bölge demektir. Onun için Akdeniz çanağına şöyle bir baktığımızda, gerçekten Bodrum gibi turizm ile geçinen bölgelerin içinde en fazla kaliteli sanat etkinliklerinin yapıldığı tek bölge Bodrum. Güzel ülkemizin bu günlerde böylesi sanatsal etkinliklere çok ihtiyacı var. Çünkü sanat, aynı zamanda toplumları bir araya getiren birlik, kardeşlik ve barış içinde atmosfer sunan bir etkinliktir. Toplumları bir araya getirmenin en kolay yollarından biri sanattır ve sanat evrenseldir. Bu evrensellik, aynı zamanda Bodrum'un hoşgörüsüdür, birlik beraberliğidir. dedi.
Kaynak: turİzmhaberlerİ.com