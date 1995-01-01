Müzik Dünyası yasta: Harun Kolçak'ı kaybettik
Türk pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı Harun Kolçak 62 yaşında hayatını kaybetti.. Sanatçı 2014 yılından beri kanser tedavisi görüyordu.
20 Temmuz 2017 Perşembe
- turizmhaberleri.com-haber merkezi
Türk Pop Müziğinin sevilen ve başarılı sanatçısı Harun Kolçak, son 3 yıldır prostat kanseri tedavisi görüyordu. Sanatçının vefatı müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü ile karşılandı. turizmhaberleri.com
ve TURGÖN Ailesi olarak merhuma Allah'tan Rahnet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına sabır ve başsağlığı dileriz
HARUN KOLÇAK hakkında:
15 Temmuz 1955 İstanbul doğumlu olan Harun Kolçak, Türk pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve bas gitaristtir. Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğludur.
Albümleri:
Beni Affet (1991)
En Büyük Aşk (1993)
Yanımda Kal (1995)
Teslim Oldum (1998)
Yaşasın (2000)
Müzisyen (2006)
Yeniden Doğuyorum (2012)
Müzik çalışmaları:
Dansa Çağrı - Zerrin Özer ile 1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda
Yeniden - Aşkın Nur Yengi ile 1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda
Güzel Şeyler Söyle - Aşkın Nur Yengi ile 1987 Eurovision Şarkı Yarışması'nda
Keloğlan - Grup FM üyesi olarak 1987 Eurovision Şarkı Yarışması'nda
Bile Bile - Aşkın Nur Yengi'nin Sevgiliye albümünde düet (1990)
Benimsin - Aşkın Nur Yengi'nin Haberci albümünde düet (1997)
Duy Beni Dinle Beni 41 Kere Maşallah (2006)
Biri Var - Bendeniz'in Değiştim albümünde düet (2006)
Sebebim Yok - Egoist'in On albümünde düet (2007)
Pişmanım - Betül Demir'in Süper albümünde düet (2008)
Bir Gece - Çınar Vol. I (2008) Kaynak: turizmhaberleri.com