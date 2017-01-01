Lozan'dan Günümüze Adalet ve Basın Paneli

Dikili Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 94'üncü yıl dönümünde “Lozan'dan Günümüze Adalet ve Basın” konulu panel düzenliyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe - 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'da gerçekleşecek etkinliğe Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, FOX TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek konuşmacı olarak katılacak.

'Lozan Barış Antlaşması'nın Dünü, Bugünü, Yarını ile 24 Temmuz Basın Bayramı ve Türkiye'de Gazeteci Olmak' alt başlıklarında 2 oturum şeklinde yapılacak olan etkinlik, Dikili Atatürk Meydanı'nda kurulacak açık hava sahnesinde düzenlenecek. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde gerçekleştirilecek paneli Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Av. Çiğdem Elibol yönetecek.

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, 94. yıldönümünde Lozan'ın şanlı tarihini bir kez daha yad edeceklerini belirterek, aydınlık yarınlara sevdalı yurttaşlara paneli izleme çağrısında bulundu.



Kaynak: turizmhaberleri.com

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LOZAN'DAN GÜNÜMÜZE ADALET VE BASIN PANELİ
          
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