Piri Sesli Yürüyüş Turu ile Fener-Balat ve Boğaz

Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximum'un desteği ile POI Labs tarafından geliştirilen Piri Sesli Yürüyüş Turu Uygulaması'na Fener-Balat ve Boğaz turları da eklendi

Kaynak: turizmhaberleri.com

- İş Bankası'nın desteğiyle geliştirilen, dijital deneyim içerikli ve aynı zamanda bir start-up işbirliği ürünü olan Piri sesli yürüyüş turu uygulamasına Fener-Balat ve Boğaz turları da eklendi.Uygulamada; gezmeyi ve keşfetmeyi sevenler, şehirlerin tarihi ve kültürel eserlerini geçmişle günümüzü birleştiren hikayeler eşliğinde akıllı telefonlarla dinleyerek gezme imkanı buluyor. Piri'ye yeni eklenen turlarda, seyahat rehberi ve tarihçi Saffet Emre Tonguç, İstanbul'un saklı semti Fener-Balat ve martıların yurdu Boğaz'ın hikayelerini anlatıyor.Uygulamada; ses prodüktörlerinden Erkan Altınok ve Piri'nin müzisyenlerinden Sezgin Gezgin tarafından her tura özel, mekanın ruhunu yansıtan müzik ve ses efektleriyle yaratılan sesli içerikler sayesinde, gezginler sanki Saffet Emre Tonguç yanlarındaymış gibi hissediyor. Konum bazlı teknoloji ve özelleştirilmiş haritalar sayesinde de gezginler, kaybolmadan ve turun hiçbir önemli noktasını kaçırmadan keşfetmenin tadına varıyor.İş Bankası Maximum Kart'ın desteği ile 2016 sonunda uygulamaya konulan Piri, 100 bine yakın kullanıcıya erişti. Piri'de bugüne kadar hayata geçirilen 10 farklı yurtiçi turu olan Karaköy, Beyoğlu, Edirne, Cihangir, Tarihi Yarımada, Fener-Balat, Boğaz, Konya, Kars ve Kapadokya Maximum Kart sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor. Yurt dışında ise Paris, Roma, Londra ve Amsterdam turlarını Maximum Kart sahipleri indirimli olarak kullanabiliyor.Dünyadaki sayılı seyahat kuluçka merkezlerinden biri olan Travel Tech London'a binlerce başvuru arasından kabul edilerek önemli bir başarıya imza atan Piri, ilk Avrupa ofisini Londra'da açtı. Piri'nin uluslararası turları Londra Ofis'ten takip edilecek.Toplamda 16 tura ulaşan Piri uygulamasında, kısa süre içinde damak tadına düşkün gezginlere yönelik turlar da kullanıma sunulacak.Piri nasıl kullanılır?Piri, AppStore ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama içerisinden keşfetmek istenilen tur satın alınarak mobil veri veya kablosuz ağ bağlantısı üzerinden yüklenip sonrasında çevrimdışı olarak kullanılabiliyor. Tura başlamak için tek yapılması gereken ise uygulama içerisindeki harita üzerinden görülebilecek başlangıç noktasına gitmek... Ardından Piri konumunuzu GPS üzerinden algılayarak otomatik olarak bulunduğunuz noktanın hikayesini anlatmaya başlıyor. Tur boyunca uygulama ekranındaki pusula aracılığıyla yönünüzü bulabilir; harita ekranından rotanızı takip edebilir ve mola vermek veya alışveriş için size özel mekan önerilerini görebilirsiniz.