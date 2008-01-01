Çin'in hedefi hava kirliliğini 13 yılda ortadan kaldırmak
Yapılan araştırmaya göre, Çin'deki mevcut temiz enerji politikalarının sürdürülmesi halinde hava kirliliği sorunu 13 yıl sonra ortadan kalkacağı açıklandı.
20 Temmuz 2017 Perşembe
- ABD, Çin ve Fransa'dan bilim adamlarının, sonuçları 'Science Advances' dergisinde yayımlanan ortak araştırmasına göre, Çin'de havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM 2,5 değeri, geçen yıllarda zirveye ulaşarak metreküp başına 60 mikrogram değerini gördü ve tekrar düşüş ivmesine başladı.
Çin Uluslararası Radyosu haberinde şu detaylara yer verdi:
Kentlerdeki nüfusun, doğalgaz ve elektrik gibi temiz enerji kaynaklarına yönelip ısınmak için kömür kullanımını azaltması yoluyla PM 2,5 değerinin, metreküp başına ortalama 5 mikrograma kadar düşürülebileceği ifade edilen araştırmada, mevcut çevre düzenlemelerinin, ülkenin sanayi hareketinin başlatıldığı, havanın temiz olduğu 1980'li yıllardaki haline geri dönmesini sağlamak için yeterli olduğu kaydedildi.
Araştırmada, Çin'de mevcut temiz enerji politikalarının sürdürülmesi durumunda 13 yıl sonra ülke halkının, 1970'li yıllardaki gibi tekrar temiz hava solumaya başlayabileceğini belirten bilim insanları, bunun için de planlama aşamasındaki projelerin kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: turizmhaberleri.com