Türkiye'ye seyahat Uyarısına Bakanlık açıklaması
Başta Alman basını olmak üzere yabancı basında yer alan Türkiye'ye seyahat uyarısı niteliğindeki haberlere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
21 Temmuz 2017 Cuma
- turizmhaberleri.com-haber merkezi
Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını dikkatli olmaları için uyaran Almanya'nın ardından İngiliz basınının da Yunanistan'ın Kos açıklarında meydana gelen depremle ilgili Türkiye'nin olumsuz etkilendiğine yönelik haberleri yayınlanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamada bulundu.
Turizmin hükümetler arası siyasi görüş ayrılıklarından uzak tutarak, turizm hareketlerinin ve insanların seyahat özgürlüğünün engellenmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI '' BAŞLIKLI HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bazı basın-yayın organlarında “Türkiye'ye Seyahat Uyarısı '' başlığı ile yer alan ve yabancı yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberlere ilişkin bir açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.
Bilindiği üzere, Türkiye'nin turizmde en büyük partneri ve ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya'dır. 2017 yılının ilk beş ayında ülkemize seyahat eden Alman vatandaşı sayısı 863 bin 572 olarak gerçekleşmiş olup, Alman dostlarımızın Türkiye seyahatleri devam etmektedir. Turizmin insanları, toplumları ve farklı kültürleri bir araya getiren bir barış projesi olduğu gerçeğinden hareketle bu etkileşimin siyasetin dışında tutulması önem arz etmektedir.
Dünya barışına katkı sağlayan önemli bir olgu olan turizm aktivitesini hükümetler arasında yaşanan siyasi görüş ayrılıklarından uzak tutarak, turizm hareketlerinin ve insanların seyahat özgürlüğünün engellenmemesi gerekmektedir. Nitekim, yabancı misafirlerimizin ülkemize yönelik rağbetleri ülkemiz aleyhine başlatılan kampanyaların itibarsızlığını ortaya koymakta, turizmdeki artış düzeyimiz ise Türkiye turizminin gücünü ve yaratılmak istenilen krizlere karşı direncini göstermektedir.
Yunanistan'ın Kos açıklarında meydana gelen depremle ilgili özellikle İngiliz basın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde, Türkiye'nin ciddi olarak etkilendiğinin vurgulanması gerçeği yansıtmadığı gibi ülkemizi çok yakından tanıyan Alman dostlarımızın da seyahat tercihlerine siyasi söylemlerle yön vermeyecekleri kanaatindeyiz.
İngiliz vatandaşları başta olmak üzere, ülkemizi tercih eden tüm misafirlerimize Türkiye'de hayatın olağan seyrinde devam ettiğini ve yaşanılan bu doğal afetin Türkiye'de güvenliği ya da huzuru etkileyecek bir ortam yaratmadığını bildirmek isteriz. Nitekim bu durum İngiltere turizm otoritelerine de tarafımızca iletilmiş olup, basına gerekli bilgiler verilmiştir.
Özü barış, güven ve kardeşlik olan turizmde siyasi söylemlerden, abartılı yayınlardan etkilenilmeyeceği düşüncesiyle, ülkemize seyahat edecek tüm misafirimizin, tatillerinin bugüne kadar olduğu gibi yine huzur içinde geçeceğini bilmelerini isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kaynak: turizmhaberleri.com