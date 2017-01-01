Türkiye'ye seyahat Uyarısına Bakanlık açıklaması

Başta Alman basını olmak üzere yabancı basında yer alan Türkiye'ye seyahat uyarısı niteliğindeki haberlere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.