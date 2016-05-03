Hüsnü Gümüş yazıyor: Turizmde TÜRKÇE'nin Yeri

Kendi dilinde turizm yapabilen ülkeler safında yer almamız gerektiğine dikkat çeken yazarımız Hüsnü Gümüş; turizmde Türkçe'nin yerini masaya yatırıyor. İşte kapsayıcı bir turizm için Türkçe'den Uluslararası Turizm dili oluşturmanın yolları