Hüsnü Gümüş yazıyor: Turizmde TÜRKÇE'nin Yeri

Kendi dilinde turizm yapabilen ülkeler safında yer almamız gerektiğine dikkat çeken yazarımız Hüsnü Gümüş; turizmde Türkçe'nin yerini masaya yatırıyor. İşte kapsayıcı bir turizm için Türkçe'den Uluslararası Turizm dili oluşturmanın yolları

Anadolu coğrafyasında, yaşayanları ortaya koydukları kültürden ve ürünlerine verdikleri isimlerden oluşan Anadolu'nun zenginliklerinin yansıdığı her alanda ozanlar ve yaşayanlar tarafından kullanılmış bir dili vardır. Dilimiz de bu sentezin içerisinde yer alan bir ulusal değerimizdir.Türkçe'nin var olan kavramlarını ve türetme yeteneğini (Bilgisayar;) turizm alanında da (Pamukkale; Her Şey Dahil gibi) daha çok ve kapsayıcı şekilde kullanabildiğimiz sürece bu büyük paydadan alınacak pay her alanda olduğu gibi turizmde de Çatı Marka'nın oluşmasına katkıda bulunacaktır.Kullanılan kavramlar nedeniyle “Bileşik Kesir '' haline gelmeye başlayan turizmin dilinin tatil için telaffuzu ve anlaşılması zor, tercüme gerektiren sözcüklerden oluşan yapısından uzaklaşması gerekiyor.Öncelik, otomobil ve dayanıklı tüketim malları markaları ile ezberletilen sözcüklerin yaşam ve tatil ortamlarında da daha fazla egemen olmamasından geçiyor. İngilizce dillini açıklama dışında ana kavram olarak kullanarak yapılan bir turizm özenti olur. Turistik olur. Kendimize ve 30 milyonu aşan ziyaretçi arasında yer alan karışım için bir saygısızlık olur. Açıklama olarak çeşitli dilleri kullanmak, herkesi İngilizce bilmeye zorlamaktan daha saygın bir davranıştır.Yaşamımızı tatilimizi, onları zenginleştiren, anlamlı kılan etkinliklerimizi kendi dilimizden alınan sözcüklerle tanımlayarak tüm dünya paylaşabileceğimiz ile yerli bir ürün oluşturabiliriz.Kökleri Anadolu'da olan geleneklerimizin fast, slow, self gibi ön eklerle yeni kavramlarmış gibi taşınması da benimsenme konusunda etkili olmamakta ve dilimizin zenginliğinin paydadan paya taşınması dengesini etkilemektedir. Tanrı Misafiri, Esenlik, Sevgi, Uğurlama, Kahve, Sabahçı Kahvesi, Hoş Geldiniz, gibi sözcükler dünya ile sevgi ve hoşgörü anlamında paylaşabileceğimiz bu büyük paydadan seçilebilecek kavramlar.“HOŞGELDİNİZ '' bölümünde dinlendiğiniz “KARŞILAMA/UĞURLAMA '' bölümünde işlem yaptırdığınız, “KUMSAL '' ında denizine girdiğiniz adında verdiği hizmetin anlaşılır şekilde yazıldığı bir “KAPLICA '' ya da “TATİL OTELİ '' olan her yerinde ailemizden duyduğumuz sözcüklerin kullanıldığı bir konaklama işletmesi düşünün.Tatille 2 yaşında tanışan Deniz'in “Biz Tatile Gidiyoruz '' cümlesindeki beklenti ve heyecanı ancak bu şekilde yerine oturtabiliriz. I'll will be there ya da Vacation Thermal Club sözcükleri 2030 yılında 15 yaşında olacak Deniz yaşındaki çocuklara ne kadar hitap edebilecek.Deniz'in, duyduğu tatil sözcüğünü benimsemesi ve yapacağı tatiller için bir başlangıç olarak seçmesi gibi, yaşam ana dilimizde annemizden ne öğreniyorsak onunla tanımlanıyor, benimseniyor.2030 yılı hedefleri ile uyumlu bir turizm gelişiminin yolu iç turizm pazarından ve 2030 yılında 15 yaşında olacak gençlerimizden geçiyor. Bu gün aileleri ile tatile giden, kumsalda oynayan ve ilk deyimleri büyüklerinden duyanların bakış açısı ile kaplıca otellerininolarak tanımlanmasını ve genetiği bozulmamış geleneksel tohumlardan ve fidelerden üretilen sebze ve meyvelerin yer aldığı bahçelerinolarak sunulmasının mantığını anlamak istiyorum.Tüm alanlarda ve turizmde milli olmanın gerekliliğini öncelikle çatı marka olma yolunda ilerlemeyi hedefleyen bir ülke olarak marka ve piyasa değerini yükseltecek bir bakış açısı ile 2017 yılında yapılan 3'ncü Milli Kültür Şurası kararları kapsamında değerlendiriyorum.Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlere de “Kültürel Kalkınma Eylem Planı“ ve “Kültür Şurası Kararları '' kapsamında izin verirken kendi dilimizin kullandırılması konusunu ön plan çıkarılması için görev düşüyor.Ayrıca, 2023 Turizm Stratejisi ile “toplam kalite '' ve “sürdürülebilirlik '' bakış açısı ile hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı Turizm Kararlarının da bir bütünlük içerisinde ele alınması, yeni gelişmelere göre kapsayıcı, yerli ve iç turizm ağırlıklı eylem planları gerekiyor.İnsanlar, ülkeler, yöreler kendilerini özgün isimleri ile belli eder, tanınır ve yaşarlar. Bir kimsenin hangi dinden, ülkeden olduğunu ismini söylediği zaman fark edersiniz. Ürünler de öyledir. Hangi ülkeden olduğunu özgün isim, marka kullandığı sürece hemen çıkarabilirsiniz.Turizm ürünü de öyledir; öyle olduğu sürece de başkalarına özenmeyen, özgünlüğünü yitirmeyen, özgüllüğü bozulmamış bir ürün olarak hem kendi ülkesinde hem de uluslararası piyasada bilinen markalarda ve bazen benzetme amaçlı adını kullandığımız yörelerde olduğu gibi saygı kazanır.Bir tapınağın kapısındaki, kullanılmayan bir dilden alınmış yazılardan üretilmiş bir isim altında faaliyet gösteren amacı Türk Mutfağını tanıtmak olan bir faaliyetle ilgili bölümlerini “ Gastronomi ve Mutfak Sanatları '' olarak isimlendiren Üniversitelerimiz arasındaki farkı anlamamız bize ışık tutacaktır.Türk (Anadolu) Mutfağı, Ağız Tadı gibi sözcükler varken Gastronomi kelimesini ardına saklanmanın bir mantığı olmasa gerek. En büyük mutfak ve lezzet araştırmasının Türk Gastronomi Kitabı olarak yayınlanmasının yeni özgün bir bir değer oluşturmayacağı inancındayım.“Turkey '' kelimesinin anlamı üzerinde fırtına oluşturanların öz değerlerimizi İngilizce bilenlere özel etkinlik tanımları ile hedef aldıklarını da iyi tanımlamaları gerekir. '101 Street Food' ile Antalya Kaleiçi Old Town festivali tanımlanması arasındaki farkı; Kutsal kitaplar da bile adı Zeytin olarak geçen ürünün Zeytin Bahçesi, Zeytinlik gibi özgün anlatımlar yerine ticari adının kullanılmasına neden duyulan ihtiyacı anlamak gerekiyor.Sanat kimin içindir tartışmalarının yaşandığı dönemleri geride bırakan toplu hareketleri bu gün turizm kimin için sorusuna yanıtsız bırakmayacak şekilde Türk Dil Kurumu tarafından verilen ongunların turizm açısından da tekrarlanması yararlı olacaktır.Gastronomi bir bilim dalı olarak üniversitelerin programlarına alınabilir; gastronomi günleri adı altında düzenlenen etkinlikler ise Anadolu Mutfağı Günleri, Ege Sokak Lezzetleri, Gaziantep Mutfağı gibi kullanıldığında amacını ve yerini özenti içermeyen bir yalınlıkla ifade eder.İşletmeler, Kurum ve Kuruluşların yanı sıra Üniversitelerimizin eğitim ve araştırma alanlarında dikkat etmeleri gereken bir husus da bu olmalıdır. Kendi dilinde turizm yapabilen ülkeler safında yer almamız ve Türk Mutfak Müzeleri açan Belediyelerimizi kutlamak gerekir.Şehirlerimize patent ödenerek alınan Aktarma şehir tanımları, etkinlik isimleri ile yapılan büyük masraflara ulaşan etkinliklerin geleceği için Anadolu'nun yapısı ve kapsayıcılığı nedeniyle daha fazla denemeye ve yanılmaya gerek olmadığı görüşündeyim.Burada Geri Görüş Aynası ilkesi olarak yer alan bir kavramdan söz etmek istiyorum. Kuram şunu söylüyor. Yola çıktığımızda adı geri görüş olmasına rağmen ileriye güvenli gitmemizi sağlayan bir kullanımdan söz ediyoruz. Edebiyat tarihine Bizim Yunus olarak geçen deyimlerden yola çıkarak “Bizim Turizmimiz '' olarak bir gelişime ihtiyacımız var. Etkinliklerin Arama motorlarında kendine özgü isimlerle bulunabilmesinin farklı bir saygınlık oluşturacağını düşünüyorum.Tatil yörelerimizi zenginleştirmek, seçenekler oluşturmak açısından yerel yönetimlerin gösterdikleri yerel, özenti olmayan çabaları saygı ile karşılıyorum.Öncelikle Gastronomi, Gurme ve Termal sözcüklerinden başlayarak turizmde kişi saymanın ve gezginleri tüketici olarak görmenin dışında bize hitap edecek bir markanın oluşması için Bunları ilk yazan ben değilim, son yazan da olmak istemiyorum.Son gelişmeler nedeniyle daha önce yer verdiğimiz “Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi '' olduğunun unutulmamasına elimizdeki bu önemli imkana tekrar dikkat çekmek istiyorum. www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3017 Ayrıca bu yazımızın DTÖ nün her toplantısında bu karara imza atan meslek kuruluşlarımızın da imzalarının gereğini yerine getirmeleri, için bir çağrı olmasını diliyorum.Turizm ve kültürle kuracağımız Barış ortamında mutlu tatiller dileği ile.---------------------------------------“Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi '' Dünya Turizm Örgütü nün İstanbul da 1997 de yapılan toplantısında alınan karadan sonra, Santiago-Şili'de, turizmin toplum ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmak, dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini bir dizi ilkeye bağlamak amacıyla, 1 Ekim 1999 tarihinde yayınlandı.