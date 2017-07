Fazıl Say ve Yeniliklerle Bodrum Müzik Festivali başlıyor

Bodrum Müzik Festivali, seksen yıllık geleneğiyle Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası'nı ve çağımızın klasik müzikteki en cesur sanatçılarından Fazıl Say'ı ağırlıyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Bu yıl yeni kimliğiyle Bodrum u sahiplenen Bodrum Müzik Festivali, 15 Ağustos Salı saat 21.00 de Turkcell Sahnesi D-Marin Turgutreis te başlıyor.Konsere Alman romantik bestecisi J. Brahms ın 2. No. lu Senfonisi yle başlayacak orkestra ikinci yarıda 21. yüzyılın en büyük sanatçılarından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say a eşlik edecek. İlhamını Anadolu ve çevre coğrafyaların müziklerinden alarak, Kara Toprak, Nazım Oratoryosu, Metin Altıok Ağıtı, “İpek Yolu '' Piyano Konçertosu, “Harem de 1001 Gece '' Keman Konçertosu gibi büyük çaplı bestelere imza atan Fazıl Say, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde Beethoven 5 No. lu Piyano Konçertosu nu yorumlayacak.Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali nin 12 yıllık mirasını devralan Bodrum Müzik Festivali, Doğuş Grubu, Audi ve D-Marin ana sponsorluğuyla 12-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında konserlere, klasik müzik etrafında şekillenen sinema, çağdaş sanat, edebiyat, çocuk atölyeleri, gastronomi gibi farklı disiplinlerden deneyimlere ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlara, Bodrum un simgesel mekanlarında ev sahipliği yapacak.Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden alınabilen festival biletlerinin tüm gelirleri Tohum Otizm Vakfı na ve Bodrum Sağlık Vakfı na bağışlanıyor.Festivali Yakından Takip Etmek İçin:#bodrummuzikfestivali#bodrummusicfestival