Fazıl Say ve Yeniliklerle Bodrum Müzik Festivali başlıyor

Bodrum Müzik Festivali, seksen yıllık geleneğiyle Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası'nı ve çağımızın klasik müzikteki en cesur sanatçılarından Fazıl Say'ı ağırlıyor.