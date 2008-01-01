İşte Boğaz'ın Şampiyonları

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 49 ülkeden 568'i kadın olmak üzere 2 bin 147 kişilik rekor katılımla bugün gerçekleşti.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın özel olarak katılım gösterdiği yarışta kadınlarda Kristina Kochetkova 54 dakika 57 saniye, erkeklerde ise Evgeny Eliseev 50 dakika 58 saniyede yarışmayı tamamlayarak genel klasman birincileri oldular.Asya'dan Avrupa'ya 6,5 km'lik parkurda 29 yıldır yapılan ve Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan dünyada iki kıta arasındaki tek yarış Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 147 yüzücü katıldı. Heyecan dolu mücadeleyi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda Samsung tarafından kurulan etkinlik alanında binlerce sporsever takip etti.Dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim'in elinden aldı.Dereceye giren yüzücüler şöyle:Kadınlar-İsim Süre1-Kristina Kochetkova | Rusya 00.54.572-Nilay Erkal | Türkiye 00.55.013-Buse Topçu | Türkiye 00.55.08Erkekler- İsim Süre1-Evgeny Eliseev | Rusya 00.50.582-Doğukan Ulaç | KKTC 00.52.213-Erge Can Gezmiş | Türkiye 00.52.23