Asil S. Tunçer yazıyor: Yugoslavya'nın Dağılma Süreci -1

Balkan turlarının fenomen rehberi-Yazarımız Asil S. Tuncer; okurlarımız ve tur katılımcılarından gelen yoğun istek üzerine Tito'nun ölümüyle başlayan Yugoslavya'nın dağılma sürecini yazıyor. İşte yazı dizisinin ilk bölümü...

Kaynak: turizmhaberleri.com

1980'li yıllarda TİTO'nun vefatının ardından Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti'nin dağılmasına yol açmıştır. Yugoslavya'nın parçalanmasıyla Avrupa'nın güneyinde kan, terör, ölüm ve insanlık dışı olaylar, can kayıpları ve yüzbinlerce mültecinin dünyanın birçok tarafına dağılmasıyla sonuçlanan olaylardan sonra birçok yeni ülke kurulmuştur. Bu dağılma sürecinde insanlık II. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanacak en büyük şiddeti ve katliamları görecektir.1979'da Edvard Kardelj'in ve 1980'de Tito'nun ölümünden sonra Yugoslavya'da birçok olağan dışı ekonomik önlemler alınmıştır. Zira 1980'den sonra başlayan ekonomik kriz dinarın devalüasyonu ekonomik olarak daha az gelişmiş bölgelerde sosyal ve etnik sorunları meydana getirmiştir.İlk olaylar 1981'de Kosova'ya Cumhuriyet statüsünü talep eden Arnavutların gösterileriyle başlamıştır. Bu talebe hükümetin cevabı olayları kanlı bir şekilde bastırmak olmuş, olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmiştir. Kosova olaylarından sonra Yugoslavya'daki hadiseler bir türlü durulmayacaktır. 1982'de Sırbistan Cumhuriyeti bölgesel birliğini ilan edecek, federal hükumet ise bir sürü ekonomik paket açıklanacaktır. Bundan birkaç yıl sonra 1986 yılında SANU memorandumu ilan edilecektir ve Sırpların özellikle 1987 yılında Slobodan Miloşeviç'in Sırp komünist partisinin başına geçmesiyle radikalleşmesi başlayacaktır.Miloşeviçin başa geçmesiyle Sırp siyasetinde çok büyük bir temizleme operasyonu başlamıştır. 1988/89 yılında yumuşak darbe planı yürürlüğe sokularak özellikle Kosova, Voyvodina ve Kara Dağ'da yerel yönetimlerin hakları kısıtlanmış, yönetimlere Miloşeviçe sadık kişiler getirilmiştir. Böylece Miloşeviç federal seviyedeki toplam 8 oydan 4'nün kendisinin kontrolünde olmasını sağlamıştır. Bundan güç alarak Miloşeviç Yugoslavya Komünist Partisi'nin 1990'daki 14'cü olağan üstü genel kurulunda merkeziyetçi Yugoslavya yönetimine Sırp hegemonyasını dayatmaya çalışmıştır. Buna karşılık Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Makedonya ise konfederasyon talebinde bulunmuşlardır.Anlaşmaya varılamayınca Yugoslavya Komünist partisi genel kurulunda ayrılık meydana gelmiştir. Sloven, Hırvat, Boşnak ve Makedon üyeler toplantıyı terk etmişler, serbest demokratik seçimleri ilan etmişlerdir. Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya 1991 yılında bir yıl sonra 1992'de ise Bosna-Hersek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna paralel olarak Sırp yönetimi Yugoslavya Halk Ordusu'nun değişmesini sağlamış ve bundan sonra YHO Büyük Sırbistan'ın kurulması için kullanılacak bir güç haline getirilmiştir. Sırp siyasi ve askeri güçleri diğer cumhuriyetleri, Yugoslavya federasyonunda kalmaları için çaba gösteriyordu fakat bağımsızlıklar ilan edilince kısa bir süre sonra Slovenya'daki 10 günlük savaş başlamıştır.Bundan sonra Hırvatistan savaşı (1991-1995) ve Bosna Savaşı (1992-1995) aslında Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar arasında olan bir savaştır. Ordu bu dönemdeki hareketlerini YSFC yönetiminden izin almadan gerçekleştirmiştir. Neticede Slovenya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek bağımsızlıklarını kazanmış ve uluslararası tanınma sağlamışlardır. 3 Ekim 1991'de Yugoslavya'nın 8'li başkanlığını Janez Drnovşek (Slovenya), Stipe Mesic (Hırvatistan), Vasil Tuporkovski (Makedonya) ve Bogic Bogicevic (Bosna-Hersek) terk etmişlerdir. Kalanlar Borislav Jovic (Sırbistan), Branko Kostic (Kara Dağ), Jugoslav Kostic (Vojvodina) ve Sejdo Bajramovic (Kosova) olmak üzere hepsi Milosevic'in kontrolünde olduğundan, Milosevic YHO üzerindeki emir komuta ve ekonomik gücü tamamen ele geçirmiştir.1970'li yılların sonuna gelindiğinde Yugoslavyada büyük ekonomik kriz baş göstermeye başlamıştır bunların nedeni Tito'nun yaşlılığı, 1977 yılında Dzemal Bijedic'in ve 1979 yılında Edvard Kardelj'in ölümüdür.1977'de Yugoslavya'nın ticari açığı 7.225 milyar dolar, cari açığı ise 3.661 milyar doları bulmuştur. 1980'de Yugoslavya'nın dış borcu 20 milyar dolardı ve enflasyon ise yüzde 45 seviyesindeydi. Piyasada birçok hayati önem taşıyan malların bulunması zordu. Bazı bölgelerde belirli ürünler yapılan listelere göre dağıtılmaya başlanmıştı. 1981'de Yugoslavya dışardan satın aldığı petrolü ödeyemeyecek duruma gelmişti. Bu ekonomik kriz Yugoslavya'nın dağılımına kadar sürecekti.Bu ekonomik krizin asıl nedenlerinden biri 1971 ve 1974 yılları arasındaki siyasi kadroların büyük ölçüde değişmesiyle başlamıştı. Eski kadrolar tasfiye edilmiş, onların yerine batı yanlısı liberal kadrolar gelmişti. Yeni gelen liberaller kendilerini göstermek amacıyla hızla borçlanmaya başlamıştı. Fakat hızlı borçlanma doğru yatırımları engellemiş, yapılması gerekenleri geciktirmişti. Yatırımların yüzde 80'i inşaat alanına yapılmıştır ve Yugoslavya Avrupa'daki en büyük şantiye alanına dönüştürülmüştür.Yugoslavya'nın bu hızlı borçlanma döneminde dünya piyasasındaki faiz oranları 1975'de yüzde 5,8; 1976'da yüzde 5,1 ve 1977'de ise yüzde 5,5 idi. Yugoslavya'nın bu dönemde borcu 9 miyar doları bulmuştu. 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikasında yaptığı değişiklikten sonra faizler 1978'de yüzde 8.8, 1979'de yüzde 12,1, 1980'de yüzde 14,2 ve 1981'de yüzde 16,8 seviyelerine çıkmıştır.Bunun yanında sermaye maliyeti yaklaşık 3 kat büyümüştür. Bu faiz yükselişleri kötü gidişatın birer alarmıdır ve yönetimin artık borçlanmaması gerekmektedir fakat yönetim bunun tam tersini yaparak borçlanmaya devam etmiş, Yugoslavya'nın borçları 1977'de 9.540 miyar dolar, 1978'de 11.833 milyar dolar, 1979'de 14.952 milyar dolar, 1980'de 18.395 milyar dolar ve nihayetinde 1981'de 20.804 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte baş döndürücü faiz yükselişleri de sürmüş, dış borç iki misli artmıştır.