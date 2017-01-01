BRICS 7 Güvenlik Konferansı 27 Temmuz'da

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, BRICS güvenlik işleri yüksek temsilciler konferansının 27-28 Temmuz günlerinde Beijing'de düzenleneceğini açıkladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi - Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Konferans, bu yıl BRICS dönem başkanlığını üstlenen Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıya Devlet Müşaviri Yang Jiechi başkanlık edecek.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang bugün düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı konuşmada, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, konferansta küresel yönetişim, terörle mücadele, siber güvenlik ve enerji güvenliği, uluslararası ve bölgesel sorunlar, ulusal güvenlik ve kalkınma ilişkisi gibi konuların ele alınacağını belirtti.




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BRICS 7 GÜVENLİK KONFERANSI 27 TEMMUZ'DA
          
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