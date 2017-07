Cem Polatoğlu yazıyor: Tur Şirketini Şikayet ederken...

Tur şirketi şikayetlerinde röntgen, hamam böceği bile gönderen tüketiciler olduğunu belirten yılların turizmcisi Cem Polatoğlu; şikayet dilekçesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktarıyor..

Kaynak: turizmhaberleri.com

Yıllardır birliğimizTÜRSAB yani Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TOAR Tüketici Şikayetleri komitesindeyim. Bir nevi Marko Paşa Komitesi. Tur şirketlerini “ayıplı hizmetlerini“ değerlendiriyoruz. Komite, Uyarı, Disiplin, Para hatta Belge İptaline varan yetkilerle donanımlı.- Adam Röntgen yollamış Röntgen... Doktoruz sanki.- Banyodan Hamam Böceği çıktı deyip paketleyip yollayan var.- Kocası sevgilisi ile tatile gitmiş, kadın Türsab'a şikayet ediyor,- Kaçak acentadan tur almış, kaptırdığı parasını Türsab'tan istiyor.- Peki ya ekteki mektuba, 15 satıra sığdırdığı küfürlere bakın; Avukat dönmesi, ucuz, haysiyetsiz, paçavra, “zepevenk“, mide bulandırıcı alçak, ve piç....Öncelikle, Tura çıktıktan sonra görülen eksikliklerin firma yetkilileri tarafından düzeltilmesini isteyin. Rehbere danışın gerekirse firmayı arayın. Ancak yine de sorunlar düzelmez ise 3, 5 günlük tatilinizi ne kendinize ne de başkalarına zehir etmeyin. Bazen gerçekten o saatten sonra Otel, Rehber, uçak v.s. değişemez. Kısaca;Çünkü bu durumda sadece kendinize zarar verirsiniz. Dönüşünüzde asla yanlız değilsiniz. Yapacağınız “doğru şikayetiniz“ üzerine gerçek sorumlular, birliğimiz TÜRSAB vasıtası ile uyarılacak ve gereği yapılacaktır. Bundan emin olun. Çünkü bu kurum (TÜRSAB) asla kendi üyelerinin Tüketici nezdinde itibarını kaybetmesini istemez.Şimdi diyelim ki Tüketici 4& Otel yerine 3& Otel'de konaklatılmış. Yüzde 100 haklı.- Güneşli bir İstanbul sabahı idi. Ailece neşe içinde havaalanına vardık. Ancak alanda uzun bir süre Rehberi bulamadık. Çanta da vermediler. Daha turun başı. Biz tüm iyi niyetimizle “inşallah turun bundan sonrası iyi geçer“ diye düşünmeye başlamıştık ki bu kez uçağımız yarım saat gecikme yaptı. Uçakta ise... (Şikayet toplamı 6 sayfa)veya- Otelde çok gürültü vardı. Ayrıca lavabo pisti. Rehber ise asla gruba hakim değildi, her kafadan bir ses çıkıyordu. Turda bizi çok yürüttüler. Üstelik yağmur da yağdı. Kahvaltıda ne zeytin ne de beyaz peynir vardı. Otel personeli bize kötü davrandı. Zaten otel 4 değil 3& idi... (3 Sayfa)veya- ... nitekim geçen sene kaynımda bu şirketle tura gitmiş, şikayetçi olmuştu. Yukarıdaki nedenlerle şirketin derhal kapatılmasını ve bunun diğer tur şirketlerine örnek olmasını saygılarımla arz ederim.---------------Değerli Tüketici;Nacizane tavsiyemiz şudur ki;Bir kalıbınız olsun. Aynen mahkeme başvurusu gibi;---Adres, telefon, e-mail.--- Merkez veya Şube adı ve Satış Temsilcisi. Online veya CallCenter ise belirtiniz.---Mümkünse iki kelime. Ör. Rehber şikayeti. Otel Katagorisi. Fazla Para çekimi. Tur İptali. Gecikme v.s.Sadece ve sadece şikayet edilen “ŞEY“i, Otel, Rehber, Uçak, Hizmet v.s. neyse onu yazın. Somut, Kısa ve Net. Olayı dramatize etmek değerlendirme yapan kişiler açısından işi sulandırmak anlamına gelebilmektedir. Kısaca siz Otel konusunda yüzde 100 haklı iken haksız yere rehberi suçlarsanız haklılığınız bu iki şikayetten birine yani yüzde 50 ye inmektedir. Haklı şikayetinizin yanına 10 tane daha haksız veya abartılı şikayet sıralarsanız haklılığınız yüzde 10'lara düşer. Bu takdirde Tur şirketinden talebiniz ne ise ancak yüzde 10'una hak kazanırsınız. Hatta, “onu da abartmıştır“ diye düşünülerek çoğu zaman dikkate dahi alınmazsınız.Resimler, evraklar v.s. ve varsa şahit olarak Otel görevlisi, Tur katılımcısı.Bitti...