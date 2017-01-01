Çinli Turistlerin Türkiye'deki Harcamaları Arttı

Dünyada yapılan tax free satışlarının yüzde 40'ını oluşturan ve lüks ağırlıklı alışveriş yapan Çinlilerin 2017'nin ilk 6 ayında Türkiye'deki alışveriş tutarının yüzde 119 yükseldiği açıklandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi - Çinlilerin Türkiye'deki harcamalarını artırdığına dikkat çeken Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 yükselen Çinlilerin harcamalarında adeta patlama yaşandı.



Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin Genel Müdürü Selim Şeyhun, Çin vatandaşlarının Türkiye'de ilk yarıda yaptığı alışverişin 23,6 milyon liralık kısmı için iade başvurusu yaptığını belirtti.



Şeyhun, Çinlilerin kişi başına düşen ortalama harcama tutarlarının ise yüzde 51'lik artışla 2 bin 152 liraya tırmandığı bilgisini verdi.



Çinlilerin Türkiye'de yaptıkları alışverişlerle, yabancıların yaptıkları toplam alışverişler içerisinde yüzde 7'lik paya sahip olduğunu vurgulayan Şeyhun, bu anlamda Çinlilerin Avrupa'da yüzde 40'lık paya sahip olduklarını anımsatarak, 'Bizim perakende sektörü için ileride çok önem kazanacaklar. Çinlilere daha yüksek satışlar yapmak, iyi hizmet vermek için uğraşmamız ve kültürlerini öğrenmemiz gerekecek.' ifadelerini kullandı.









