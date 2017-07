İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü modeli Türkiye'ye yayılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olan İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü her yaştan, her kesimden insana hizmet veriyor. Her geçen gün daha da gelişen bu modelin ülkemizde yaygınlaşacağı belirtildi.