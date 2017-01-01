İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü modeli Türkiye'ye yayılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olan İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü her yaştan, her kesimden insana hizmet veriyor. Her geçen gün daha da gelişen bu modelin ülkemizde yaygınlaşacağı belirtildi.
24 Temmuz 2017 Pazartesi
- 5 yıldızlı otel konforundaki Türkiye'nin ilk sosyal yaşam kampüsünde 'ikinci baharlarını' yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, kendilerini ziyaret ederek sofralarına konuk olan Başkan Aziz Kocaoğlu ile keyifli bir gün geçirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Tınaztepe de 65 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içinde huzurevi, engelli eğitim merkezi, rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi ile yüzme havuzu, spor salonu ve aşevi gibi bölümler bulunan Türkiye'nin ilk sosyal yaşam kampüsünü ziyaret ederek tesisin işleyişi ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.
Öğle yemeğini huzurevi sakinleriyle birlikte yiyen Başkan Aziz Kocaoğlu, ardından tesisin kafeteryasında tavla eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yeni huzurevinde sağlıklı ve konforlu bir yaşam olanağı sunulduğunu görmekten ve gülen yüzlerle karşılaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, kampüsün diğer bölümlerini gezmeyi de ihmal etmedi.
Bu model Türkiye'ye yayılacak
Kampüs çatısı altında hizmete giren Aşevi'ni gezdikten sonra Çocuk ve Gençlik Merkezi ile spor salonu ve yüzme havuzunu da inceleyen Başkan Kocaoğlu, 'İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü, Büyükşehir Belediyesi'nin insana ve yaşama verdiği değeri yansıtması adına çok önemli bir sembol. Yediden yetmişe, her yaştan, her kesimden insana hizmet veren bu tesis her geçen gün daha da gelişiyor, taşlar yerine oturuyor. Burada kurduğumuz modelin benzer örnekleriyle yakında tüm Türkiye'ye yayılacağına inanıyorum' diye konuştu.
Kaynak: turizmhaberleri.com