Gelecek Turizmde Proje başvuruları 4 Ağustos'a uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, BM Kalkınma Programı (UNDP) ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen “Gelecek Turizmde” yeni dönem proje başvurusu süresi 4 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatıldı.

- Türkiye nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak, bu alanda istihdamı artırmak ve sürdürülebilir turizm projeleri ile yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla başlatılan Gelecek Turizmde bu yıl 10. yılını kutluyor. 10 yılda Türkiye nin dört bir yanından 10 sürdürülebilir turizm projesi desteklendi. Yeni dönemde de, üç sürdürülebilir turizm fikrine fon, eğitim, planlama, iletişim, danışmanlık ve teknik destek verilecek.Gelecek Turizmde diyorsanız, geleceğe değer katacak sürdürülebilir turizm projelerinizle, 4 Ağustos 2017 tarihine kadar www.gelecekturizmde.com adresine başvurabilirsiniz.Gelecek Turizmde ile ilk dört dönemde neler yapıldı?Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR): 2007-2012 yılları arasında hayata geçti. DATUR kapsamında Çoruh Vadisi nin turizm potansiyeli çıkartılarak 20 den fazla ev pansiyonuyla yatak kapasitesi 150 ye çıkarıldı. Bölgede sürdürülebilir turizmi destekleyecek 4 tane sivil toplum kuruluşu kuruldu ve turizmden gelir elde eden gençlerin ve kadınların sayılarında artış sağlandı. Kuş Gözlem Festivali, Gastronomi Festivali gibi etkinliklerle, bölgenin turizm alanındaki bilinirliği uluslararası düzeye çekildi. 5 yılın sonunda Çoruh Vadisi nin bulunduğu Uzundere, Bakanlar Kurulu tarafından turizm merkezi ilan edildi. Uzundere aynı zamanda 2016 yılında cittaslow ilan edildi.Bursa, Mardin, Seferihisar: Gelecek Turizmde nin ilk döneminde; Bursa nın 2000 yıllık tarihi Misi Köyü nde, 15 yıl öncesine kadar yöre halkının en önemli geçim kaynağı olan ipekböcekçiliği zanaatı yeniden canlandırılırken, Mardin deki İpekyolu Misafir Evi nin kurulmasıyla 22 yataklı iki pansiyonda kadınlara istihdam olanağı sağlandı. İzmir in Seferihisar ilçesinde kadınların öncülüğünde yöreye özgü birbirinden farklı tatların marka haline getirilmesi ve tüm Türkiye ye tanıtılması ile bölge turizminin gelişimine katkıda bulunuldu.Şanlıurfa, Malatya, Safranbolu: Projenin ikinci döneminde; Şanlıurfa'da, günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanan geleneksel taş işçiliğinin gelecek kuşaklara aktarılması ve gençlere yeni iş alanlarının oluşturulması hedefiyle taş işçiliği atölyesi hayata geçirildi. 6 sı kadın 21 kişi taş işçiliği eğitimi aldı. Anadolu daki ilk şehir devleti olan Malatya Arslantepe Höyüğü nün tanıtılması ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi ne alınması için çalışmalar başlatıldı. Safranbolu nun kültürel mirasını yansıtan ve değerlerini taşıyan hediyelik eşyaların tasarlanması için yerli-yabancı turistlere anketler düzenlendi. Anket sonuçları doğrultusunda Derin Sarıyer danışmanlığında düzenlenen tasarım yarışması sonucunda seçilenler, yerel esnaf tarafından üretilerek raflarda yerini aldı.Isparta, Adana, Balıkesir: Üçüncü dönemde ise Türkiye deki lavanta üretiminin 93'ünü oluşturan Isparta nın Kuyucak Köyü nde kırsal turizmin canlandırılması ve lavantadan elde edilen ürün çeşitliliği sağlanarak, yöre halkının turizmden gelir elde etmesi amaçlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgeyi sezonda yaklaşık 20 bin turist ziyaret etti. Türkiye deki 10 önemli kelebek alanı arasında gösterilen Adana nın Saimbeyli ilçesinde, kelebek gözlemciliği ile ekoturizmin geliştirilmesi ve bölgenin tabiat parkı statüsüne alınması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüldü ve yörede bulunan kelebek türlerine dikkat çekilerek bölgenin bir niş turizm merkezi haline getirilmesi hedeflendi. Balıkesir in Edremit ilçesinde ise zeytinyağı ile yapılan yöresel lezzetleri marka haline getirerek, gurme turizmine destek olmak ve yöre kadınlarının bu alanda istihdam edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldü.Denizli, Foça, Demre: Gelecek Turizmde nin dördüncü dönem çalışmaları halen devam ediyor. “Kuşlar Sizi Çağırıyor '' projesi ile Denizli'nin önemli turistik bölgelerinden Buldan Yayla Gölü nün biyolojik çeşitliliğinin korunması ve ekoturizm potansiyelinin canlandırılması ile sürdürülebilir turizme ve yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. İzmir in Foça ilçesinde, “Dört Mevsim Foça '' projesi ile ilçenin birincil geçim kaynağı olan turizmin dört mevsime yayılması, sürdürülebilir kalkınma için doğadan yana üretim ve işletme modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Antalya Demre de yürütülen “Likya Yolunda Bir Tarih Molası '' projesiyle ise Türkiye nin ilk uzun mesafeli yürüyüş rotası olan Likya Yolunda, sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratılması, Demre nin Hoyran ve Kapaklı köylerinin de Likya yolu yürüyüş güzergahına kazandırılması hedefleniyor.Gelecek Turizmde nin bugüne kadar aldığı ödüller2017: Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TUHİD) 16. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü, Hermes Creative Awards Altın Ödül, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Sürdürülebilirlik Refik Baydur Özel Ödülü, JCI Culture – Junior Chamver International En İyi Sosyal Sorumluluk Ödülü2015: Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TUHİD) 14. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri Jüri Özel Ödülü, The Stevie Awards 12. Uluslararası İş Ödülleri Avrupa nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, Bronz Madalya En İyi Blog, Gümüş Madalya, Sürdürülebilirlik Akademisi, 2. Sürdürülebilir İş Ödülleri İşbirliği Kategorisi Ödülü, Bilkent Üniversitesi, II. Bilkent Marka Ödülleri Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Bu Alana En Değer Veren Marka, PRNews, Digital PR Awards Kurumsal Blog, Onursal Mansiyon2014: The Stevie Awards 11. Uluslararası İş Ödülleri Avrupa nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, Bronz Madalya Toplum İlişkilerinde En İyi Halkla İlişkiler Projesi, Bronz Madalya2011:The Stevie Awards 8. Uluslararası İş Ödülleri Avrupa nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, Altın Madalya,CSR Europe “Skills for Jobs – İstihdam için Yetkinlikler '' haritasında Türkiye yi temsil eden ilk proje2010:Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TUHİD) 9. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi