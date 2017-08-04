Gelecek Turizmde Proje başvuruları 4 Ağustos'a uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, BM Kalkınma Programı (UNDP) ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen “Gelecek Turizmde” yeni dönem proje başvurusu süresi 4 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatıldı.