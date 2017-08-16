Bodrum Müzik Festivali'nde Çocuk Atölyeleri
Bu yıl 12 – 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Bodrum Müzik Festivali, Sahne İstanbul'un yürüteceği Çocuk Atölyeleri'ne ev sahipliği yapacak.
25 Temmuz 2017 Salı
- 13 – 15 Ağustos tarihleri arasında her gün 13.30 da TED Koleji nde yer alacak atölyelerde 7 – 12 yaş aralığındaki çocuklar klasik müzik ekseninde çeşitli aktivitelerde bulunacak.
Çocukların önce bir karakter yaratıp ardından bulundukları alandaki nesneleri ve sesleri kullanarak o karaktere bir ses vermesi ve bu sesle o karakterin hikayesini anlatmasının istendiği “Nesi Var, Sesi Var! '' atölyesi 13 Ağustos günü düzenlenecek. Atölye, küçük bedenlerdeki tüm duyuları devreye sokarak, onlara bir tür “ıraksak düşünce '' egzersizi yaptırmayı hedefliyor. Atölyenin sonunda çocukların yarattığı karakterler oyun hamurlarıyla şekillenecek.
“İçimdeki Çocuk '' ritim-dans atölyesinde 14 Ağustos ta Schumann, Debussy veya Tchaikovsky gibi bestecilerin çocuklar için yazdıkları eserler çocuklara dinletilecek ve küçük eleştirmenler eserlere, müzik, ritim, hikaye veya dans gibi kendi istedikleri bir yöntemle yanıt verecekler.
Çalışmanın plastik sanatlar atölyesi ise 15 Ağustos ta gerçekleşecek. Çocuklar bu kez bestecilerin eserlerini dinleyip, kendilerini bu kez resimlerle, oyun hamurundan maske yaparak veya hikaye anlatarak ifade edecek.
Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali nin 12 yıllık mirasını devralan Bodrum Müzik Festivali, Doğuş Grubu, Audi ve D-Marin ana sponsorluğuyla 12-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında konserlere, klasik müzik etrafında şekillenen sinema, çağdaş sanat, edebiyat, çocuk atölyeleri, gastronomi gibi farklı disiplinlerden deneyimlere ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlara, Bodrum un simgesel mekanlarında ev sahipliği yapacak.
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üzerinden alınabilen festival biletlerinin tüm gelirleri Tohum Otizm Vakfı na ve Bodrum Sağlık Vakfı na bağışlanıyor. Kaynak: turizmhaberleri.com